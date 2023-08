Arsenal vence Manchester City nos pênaltis e conquista Community Shield

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 06/08/2023 - 14:50 Compartilhe

O Arsenal conquistou o primeiro troféu da temporada, a Community Shield, ao vencer o Manchester City por 4 a 1 nos pênaltis, após o tempo regulamentar terminar empatado em 1 a 1, neste domingo (6), no Estádio de Wembley, em Londres.

O City parecia com o troféu garantido depois de o jovem Cole Palmer abrir o placar para a equipe de Pep Guardiola aos 77 minutos de jogo com um golaço. Mas o Arsenal empatou nos últimos instantes com um gol do belga Leandro Trossard (90+11′) e levou a decisão para as penalidades máximas, já que não há prorrogação neste torneio.

Nas cobranças decisivas, os Gunners não erraram nenhuma de suas quatro (Odegaard, Trossard, Saka e Vieira), enquanto o belga Kevin de Bruyne e o espanhol Rodri Hernández, autor do gol do título do City da última Liga dos Campeões contra a Inter de Milão desperdiçaram para os ‘Skyblues’.

A Community Shield tradicionalmente abre a temporada do futebol inglês e coloca o vencedor da última Premier League contra a FA Cup (Copa da Inglaterra). Quando um time vence as duas competições, como aconteceu nesta edição com o City, o torneio é disputado pelo vice-campeão inglês.

A Premier League terá início na próxima sexta-feira (11) com a visita do Manchester City ao Burnley, enquanto o Arsenal receberá o Nottingham Forest no sábado.

smg/dj/mcd/aam

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias