Arsenal vence clássico contra o Tottenham e dispara na liderança do Inglês

15/01/2023 - 16:08

O Arsenal venceu o Tottenham (5º) por 2 a 0 neste domingo no clássico do norte de Londres e abriu oito pontos de vantagem sobre o Manchester City (2º) na liderança do Campeonato Inglês.





Um gol contra do goleiro Hugo Lloris (14) e outro do meia norueguês Martin Odegaard (36) decidiram o duelo a favor dos ‘Gunners’, que parecem estar cada vez mais próximos do título da Premier League depois de 19 anos.

Com esta vitória, o Arsenal chega aos 47 pontos na tabela, contra 39 do City, que no sábado perdeu para o Manchester United (4º) por 2 a 1 no outro clássico da rodada.

Mais cedo, o Newcastle recuperou a terceira posição ao derrotar o Fulham (6º) por 1 a 0.





Depois de ser ultrapassado pelo United, o Newclastle precisava vencer para voltar ao pódio do campeonato.

Diante de um Fulham que há três dias tinha vencido o Chelsea, o Newcastle garantiu os três pontos com um gol nos últimos minutos (89) do sueco Alexander Isak.

Com esta vitória, a equipe segue firme na luta por uma vaga na próxima Liga dos Campeões da Europa, o grande objetivo dos proprietários sauditas que compraram o clube na temporada passada.

Também neste domingo, em Stamford Bridge, duas boas notícias para os torcedores do Chelsea (10º): o anúncio da contratação do jovem atacante ucraniano Mykhailo Mudryk junto ao Shakhtar Donetsk e a vitória sobre o Crystal Palace por 1 a 0.

Depois de quatro jogos sem vencer (um empate e três derrotas), o alemão Kai Havertz fez o gol que levou os ‘Blues’ aos 28 pontos na tabela, ainda longe da zona de classificação para a Champions, fechada pelo United com 38 pontos.

Apesar da vitória, o time do técnico Graham Potter manteve o desempenho sem brilho das últimas semanas, abaixo do esperado para um dos grandes da Inglaterra.





Daqui a uma semana, o Chelsea enfrenta em Anfield o Liverpool (9º), outra grande decepção da temporada, em um duelo no qual o perdedor praticamente dará adeus a qualquer possibilidade de disputar a Champions na próxima temporada.

— Jogos da 20ª rodada do Campeonato Inglês e classificação:

– Sexta-feira:

Aston Villa – Leeds 2 – 1

– Sábado:

Manchester United – Manchester City 2 – 1

Everton – Southampton 1 – 2

Wolverhampton – West Ham 1 – 0

Brighton – Liverpool 3 – 0

Nottingham – Leicester 2 – 0

Brentford – Bournemouth 2 – 0

– Domingo:

Chelsea – Crystal Palace 1 – 0

Newcastle – Fulham 1 – 0





Tottenham – Arsenal 0 – 2

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Arsenal 47 18 15 2 1 42 14 28

2. Manchester City 39 18 12 3 3 46 18 28

3. Newcastle 38 19 10 8 1 33 11 22

4. Manchester United 38 18 12 2 4 29 21 8

5. Tottenham 33 19 10 3 6 37 27 10

6. Fulham 31 20 9 4 7 32 29 3

7. Brighton 30 18 9 3 6 35 25 10

8. Brentford 29 19 7 8 4 32 28 4

9. Liverpool 28 18 8 4 6 34 25 9

10. Chelsea 28 19 8 4 7 22 21 1

11. Aston Villa 25 19 7 4 8 22 27 -5

12. Crystal Palace 22 18 6 4 8 17 26 -9

13. Nottingham Forest 20 19 5 5 9 15 34 -19

14. Leeds 17 18 4 5 9 26 33 -7

. Leicester 17 19 5 2 12 26 33 -7

16. Wolverhampton 17 19 4 5 10 12 27 -15

17. Bournemouth 16 19 4 4 11 18 41 -23

18. West Ham 15 19 4 3 12 15 25 -10

19. Everton 15 19 3 6 10 15 26 -11

20. Southampton 15 19 4 3 12 17 34 -17

