Arsenal vence Burnley e iguala pontuação do City no Inglês

O Arsenal venceu com tranquilidade o Luton por 3 a 1 neste sábado (11) e igualou a pontuação do líder Manchester City, que no domingo enfrenta o Chelsea pela 12ª rodada do Campeonato Inglês.

‘Citizens’ e ‘Gunners’ somam 27 pontos, mas o time de Manchester tem um jogo a menos. O Tottenham, que no primeiro jogo do dia perdeu para o Wolverhampton por 2 a 1, tem 26 pontos.

Jogando em casa, o Arsenal só conseguiu abrir o placar no final do primeiro tempo Leandro Trossard (45’+1), que marcou o milésimo gol do time londrino no Emirates Stadium.

O Burnley, que soma apenas quatro pontos na tabela, conseguiu empatar no início da segunda etapa com Josh Brownhill (54′), mas o francês William Saliba recolocou os ‘Gunners’ na frente três minutos depois.

O ucraniano Oleksander Zinchenko (74′) fez o terceiro do Arsenal, que não correu mais risco mesmo depois da expulsão do português Fabio Vieira (83′) por uma entrada dura em um adversário.

“Estou feliz com o resultado e, principalmente, com o rendimento da equipe. Dominamos um adversário difícil e criamos muitas oportunidades. Merecemos a vitória”, afirmou após a partida o técnico do Arsenal, Mikel Arteta.

Mais cedo, o Tottenham sofreu sua segunda derrota consecutiva no campeonato, ao ser batido pelo o Wolverhampton por 2 a 1, de virada, no primeiro jogo da rodada.

Depois de abrirem o placar logo no início com Brennan Johnson (3′), os ‘Spurs’ perderam o controle da partida nos minutos finais, quando Pablo Sarabia, primeiro com um golaço (90’+1) e depois com uma assistência para Mario Lemina (90’+7), comandou a virada dos ‘Wolves’.

A derrota, apesar de cruel, não foi totalmente injusta, já que o Tottenham, repleto de desfalques, não conseguiu impor seu jogo habitual baseado nos contra-ataques.

As ausências dos titulares Cristian Romero e Destiny Udogie, suspensos, e de Micky van de Ven e James Maddison, lesionados e que só voltam em 2024, foram cruciais para o time londrino.

No último jogo do dia, o Newcastle, outro candidato ao Top 4, foi derrotado pelo Bournemouth por 2 a 0 e acabou sendo ultrapassado pelo Manchester United, que interrompeu sequência negativa com uma vitória suada em Old Trafford por 1 a 0 sobre o Luton Town, graças ao gol do Victor Lindelöf (60′).

O resultado deve aliviar a pressão sobre o técncio holandês Erik ten Hag e seus jogadores, que na última quarta-feira sofreram uma dura derrota para o Copenhagen na Liga dos Campeões (4 a 3).

“Foi um bom dia. Precisávamos da vitória e conseguimos, mas seria mais fácil se conseguíssemos marcar o gol mais cedo, com todas as oportunidades que tivemos”, analisou Ten Hag após a partida.

Por sua vez, o Everton conseguiu uma vitória importante sobre o Crystal Palace por 3 a 2.

— Jogos da 12ª rodada do Campeonato Inglês (horário de Brasília) e classificação:

– Sábado:

Wolverhampton – Tottenham 2 – 1





Crystal Palace – Everton 2 – 3

Manchester United – Luton Town 1 – 0

Arsenal – Burnley 3 – 1

AFC Bournemouth – Newcastle 2 – 0

– Domingo:

(11h00) Brighton – Sheffield United

West Ham – Nottingham

Liverpool – Brentford

Aston Villa – Fulham

(13h30) Chelsea – Manchester City

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Manchester City 27 11 9 0 2 28 8 20





2. Arsenal 27 12 8 3 1 26 10 16

3. Tottenham 26 12 8 2 2 24 15 9

4. Liverpool 24 11 7 3 1 24 10 14

5. Aston Villa 22 11 7 1 3 26 16 10

6. Manchester United 21 12 7 0 5 13 16 -3

7. Newcastle 20 12 6 2 4 27 13 14

8. Brighton 18 11 5 3 3 24 20 4

9. Brentford 16 11 4 4 3 19 14 5

10. Chelsea 15 11 4 3 4 17 12 5

11. Wolverhampton 15 12 4 3 5 16 20 -4

12. Crystal Palace 15 12 4 3 5 12 16 -4

13. West Ham 14 11 4 2 5 18 20 -2

14. Everton 14 12 4 2 6 14 17 -3

15. Nottingham 13 11 3 4 4 12 15 -3

16. Fulham 12 11 3 3 5 9 17 -8

17. AFC Bournemouth 9 12 2 3 7 11 27 -16

18. Luton Town 6 12 1 3 8 10 22 -12

19. Burnley 4 12 1 1 10 9 30 -21

. Sheffield United 4 11 1 1 9 9 30 -21

