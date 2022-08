Arsenal vence Bournemouth e assume liderança do Campeonato Inglês

AFP 20/08/2022 - 16:10 Compartilhe

O Arsenal venceu o Bournemouth por 3 a 0 neste sábado e se tornou a primeira equipe da Premier League a somar três vitórias nas três primeiras rodadas, assumindo a liderança provisória da competição, que pode ser retomada pelo Manchester City no domingo.

Longe do desastroso início de temporada no ano passado, os ‘Gunners’ seguem demonstrando cada vez mais força para brigar dentro do ‘G4’ do Campeonato Inglês.

O time londrino abriu o placar logo aos cinco minutos de jogo com Martin Ödegaard, aproveitando rebote em finalização de Gabriel Martinelli, depois de grande jogada de Gabriel Jesus.

Seis minutos depois, Ödegaard fez o segundo batendo firme de esquerda, após outra boa jogada de Jesus.

No segundo tempo, o Arsenal chegou ao terceiro com o zagueiro William Saliba, que recebeu de Xhaka para bater colocado no ângulo do goleiro Mark Travers.

O placar só não foi mais elástico porque o VAR anulou por impedimento mais um gol de Gabriel Jesus, que vem mostrando estar cada vez mais ambientado ao novo clube.

Na classificação provisória, o Arsenal está com 9 pontos, dois à frente do Tottenham.

Sem convencer, os ‘Spurs’ venceram o Wolverhampton, graças a um gol do artilheiro Harry Kane.

Com duas vitórias e um empate, o início de temporada do time de Antonio Conte é bom em números, mas o desempenho deixa a desejar.

A atuação da equipe no primeiro tempo foi bastante parecida com a do empate de domingo passado em 2 a 2 contra o Chelsea.

Mas apesar de ter sido melhor que os ‘Wolves’ no jogo, a equipe foi ameaçada e correu riscos de sofrer o gol de empate até o apito final.

O gol da vitória saiu aos 19 minutos da segunda etapa, em cabeçada de Kane aproveitando bola levantada na área pelo croata Ivan Perisic.

Ao balançar as redes contra os ‘Wolves’, Kane, de 29 anos, se tornou o recordista de número de gols marcados na Premier League por um único clube (185).

Em outros jogos do dia, o Southampton visitou o Leicester e venceu de virada por 2 a 1. Já o Crystal Palace venceu em casa o Aston Villa por 3 a 1, assim como o Fulham, que bateu o Brentford por 3 a 2.

Por sua vez, o Everton recebeu o Nottingham Forest em Goodison Park e ficou no empate em 1 a 1.

— Jogos da 3ª rodada do Campeonato Inglês (horários de Brasília):

– Sábado:

Tottenham – Wolverhampton 1 – 0

Everton – Nottingham 1 – 1

Leicester – Southampton 1 – 2

Fulham – Brentford 3 – 2

Crystal Palace – Aston Villa 3 – 1

Bournemouth – Arsenal 0 – 3

– Domingo:

(10h00) West Ham – Brighton

Leeds – Chelsea

(12h30) Newcastle – Manchester City

– Segunda-feira:

(16h00) Manchester United – Liverpool

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Arsenal 9 3 3 0 0 9 2 7

2. Tottenham 7 3 2 1 0 7 3 4

3. Manchester City 6 2 2 0 0 6 0 6

4. Fulham 5 3 1 2 0 5 4 1

5. Brentford 4 3 1 1 1 8 5 3

6. Newcastle 4 2 1 1 0 2 0 2

7. Leeds 4 2 1 1 0 4 3 1

8. Chelsea 4 2 1 1 0 3 2 1

9. Brighton 4 2 1 1 0 2 1 1

10. Crystal Palace 4 3 1 1 1 4 4 0

11. Nottingham 4 3 1 1 1 2 3 -1

12. Southampton 4 3 1 1 1 5 7 -2

13. Aston Villa 3 3 1 0 2 3 6 -3

14. AFC Bournemouth 3 3 1 0 2 2 7 -5

15. Liverpool 2 2 0 2 0 3 3 0

16. Everton 1 3 0 1 2 2 4 -2

17. Wolverhampton 1 3 0 1 2 1 3 -2

18. Leicester 1 3 0 1 2 5 8 -3

19. West Ham 0 2 0 0 2 0 3 -3

20. Manchester United 0 2 0 0 2 1 6 -5

