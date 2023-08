Arsenal tropeça e Manchester United vira sobre Nottingham Forest no Inglês

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 26/08/2023 - 15:46 Compartilhe

O Arsenal perdeu seus primeiros pontos no Campeonato Inglês ao empatar com o Fulham em 2 a 2 neste sábado (26), uma semana antes de receber o Manchester United, que venceu de virada o Nottingham Forest por 3 a 2.

Depois de saírem atrás no placar, com gol do brasileiro Andreas Pereira (57′), os ‘Gunners’ conseguiram a virada no segundo tempo com Bukayo Saka (70′, de pênalti) e Eddie Nketiah (72′), mas o português João Palhinha (87′) marcou no fim para decretar o empate.

Em Old Trafford, o Manchester United teve um início ainda pior que o do Arsenal, sofrendo dois gols em menos de quatro minutos.

O Forest abriu 2 a 0 rapidamente com o nigeriano Taiwo Awoniyi (2′), que marcou nos últimos setes jogos do campeonato – levando em conta a temporada passada -, e o marfinense Willy Boly (4′).

O United diminuiu no primeiro tempo com o dinamarquês Christian Eriksen (17) e chegou à virada depois do intervalo graças aos gols do brasileiro Casemiro (51′) e do português Bruno Fernandes (76′, de pênalti).

Mais cedo, o Tottenham derrotou por 2 a 0 o Bournemouth e continua invicto desde a chegada do técnico Ange Postecoglou.

Os gols do jogo foram marcados por James Maddison (17′) e pelo sueco Dejan Kulusevski (63′).

No último jogo do dia, o Brighton perdeu os 100% de aproveitamento ao cair em casa para o West Ham por 3 a 1.

— Jogos da 3ª rodada do Campeonato Inglês (horário de Brasília) e classificação:

– Sexta-feira:

Chelsea – Luton Town 3 – 0

– Sábado:

AFC Bournemouth – Tottenham 0 – 2

Manchester United – Nottingham 3 – 2

Brentford – Crystal Palace 1 – 1

Arsenal – Fulham 2 – 2

Everton – Wolverhampton 0 – 1





Brighton – West Ham 1 – 3

– Domingo:

(10h00) Burnley – Aston Villa

Sheffield United – Manchester City

(12h30) Newcastle – Liverpool

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. West Ham 7 3 2 1 0 7 3 4

2. Tottenham 7 3 2 1 0 6 2 4

3. Arsenal 7 3 2 1 0 5 3 2

4. Brighton 6 3 2 0 1 9 5 4

5. Manchester City 6 2 2 0 0 4 0 4

6. Manchester United 6 3 2 0 1 4 4 0





7. Brentford 5 3 1 2 0 6 3 3

8. Liverpool 4 2 1 1 0 4 2 2

9. Chelsea 4 3 1 1 1 5 4 1

10. Crystal Palace 4 3 1 1 1 2 2 0

11. Fulham 4 3 1 1 1 3 5 -2

12. Newcastle 3 2 1 0 1 5 2 3

13. Aston Villa 3 2 1 0 1 5 5 0

14. Nottingham 3 3 1 0 2 5 6 -1

15. Wolverhampton 3 3 1 0 2 2 5 -3

16. AFC Bournemouth 1 3 0 1 2 2 6 -4

17. Sheffield United 0 2 0 0 2 1 3 -2

18. Burnley 0 1 0 0 1 0 3 -3

19. Luton Town 0 2 0 0 2 1 7 -6

20. Everton 0 3 0 0 3 0 6 -6

