Arsenal só empata diante do Brighton e não consegue encostar no líder Liverpool

O Arsenal só empatou com o Brighton, por 1 a 1, fora de casa, neste sábado, em jogo válido pela 20ª rodada do Campeonato Inglês. Com o resultado, o time de Londres chega aos 40 pontos, cinco atrás do líder Liverpool, que tem dois jogos a menos. Já a equipe anfitriã tem 28 pontos, na décima colocação.

Em um jogo bem disputado, as equipes se revezavam na organização e jogadas de ataque. O Arsenal saiu na frente do marcador, aos 16 minutos, com um belo gol DP garoto Nwaneri, após jogada individual pelo lado direito do ataque.

O jogo seguiu bem disputado no segundo tempo e o Brighton conseguiu igualar o placar, aos 16 minutos. Após jogada construída por todo o sistema ofensivo, o brasileiro João Pedro sofreu pênalti. Ele mesmo cobrou com categoria e não deu chances de defesa para o goleiro Verbruggen.

O resultado foi ruim para as duas equipes. Os comandados do técnico Mikel Arteta não conseguiram se aproximar do líder Liverpool, enquanto a equipe de Roberto De Zerbi não quebrou a série de jogos sem vitória e somou a oitava partida sem acumular os três pontos.