Arsenal perde para o Brighton e segue em queda livre na Premier League

O Arsenal (10º) do técnico sueco Freddie Ljungberg voltou a decepcionar e perdeu nesta quinta-feira por 2 a 1 no Emirates Stadium para o Brighton (13º) pela 15ª rodada da Premier League.

Com dois meses sem conhecer uma vitória na Premier League, o time londrino sofre cada vez mais com os maus resultados e agora tem 10 pontos de distância em relação à zona da Champions. Nada parece ir bem para o Arsenal.

Além da derrota desta quinta para o modesto time que luta pela permanência, o que mais preocupa é o pobre nível do futebol apresentado pelos ‘Gunners’. O reforço moral e de resultados que uma mudança de treinador costuma trazer, com a demissão de Unai Emery e a chegada de Ljungberg, não foi visto dessa vez.

No primeiro tempo os ‘Gunners’ foram inferiores em todas os aspectos do jogo (chutes, posse de bola, passes certos, domínio territorial) e foi assim que sofreram o primeiro gol por meio do zagueiro Adam Webster (37).

A entrada do atacante marfinense Nicolas Pépé no início da segunda etapa no lugar do jovem Joe Willock deixou o setor ofensivo do Arsenal mais dinâmico. E o empate veio em uma cabeçada do francês Alexandre Lacazette (50).

Mas outro jogador francês, Neal Maupay, aproveitou a desordem tática do time londrino para fazer 2 a 1 superando de cabeça o brasileiro David Luiz (80)

Na outra partida disputada nesta quinta-feira, o Newcastle (11º) venceu o Sheffield United (9º) por 2 a 0 fora de casa.

— Jogos da 15ª rodada do Campeonato Inglês e classificação:

– Terça-feira:

Crystal Palace – AFC Bournemouth 1 – 0

Burnley – Manchester City 1 – 4

– Quarta-feira:

Leicester – Watford 2 – 0

Wolverhampton – West Ham 2 – 0

Manchester United – Tottenham 2 – 1

Chelsea – Aston Villa 2 – 1

Southampton – Norwich City 2 – 1

Liverpool – Everton 5 – 2

– Quinta-feira:

Sheffield United – Newcastle 0 – 2

Arsenal – Brighton 1 – 2

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Liverpool 43 15 14 1 0 37 14 23

2. Leicester 35 15 11 2 2 35 9 26

3. Manchester City 32 15 10 2 3 43 17 26

4. Chelsea 29 15 9 2 4 30 21 9

5. Wolverhampton 23 15 5 8 2 21 17 4

6. Manchester United 21 15 5 6 4 23 18 5

7. Crystal Palace 21 15 6 3 6 14 18 -4

8. Tottenham 20 15 5 5 5 25 23 2

9. Sheffield United 19 15 4 7 4 17 15 2

10. Arsenal 19 15 4 7 4 21 23 -2

11. Newcastle 19 15 5 4 6 15 22 -7

12. Burnley 18 15 5 3 7 21 24 -3

13. Brighton 18 15 5 3 7 18 22 -4

14. AFC Bournemouth 16 15 4 4 7 18 21 -3

15. West Ham 16 15 4 4 7 17 25 -8

16. Aston Villa 15 15 4 3 8 22 24 -2

17. Southampton 15 15 4 3 8 17 33 -16

18. Everton 14 15 4 2 9 16 27 -11

19. Norwich City 11 15 3 2 10 16 32 -16

20. Watford 8 15 1 5 9 9 30 -21

./bds/str/mca/aam