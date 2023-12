Arsenal perde em casa para o West Ham e deixa escapar a liderança isolada do Inglês

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 28/12/2023 - 19:25 Para compartilhar:

O Arsenal decepcionou a sua torcida nesta quinta-feira ao ser derrotado em seu estádio por 2 a 0 pelo West Ham, no encerramento da 19ª rodada do Campeonato Inglês. O tropeço custou caro, já que o revés tirou a chance de o time do técnico Mikel Arteta assumir a liderança da competição.

Na classificação, a diferença para o líder Liverpool é agora de dois pontos (40 a 42). O West Ham festejou o triunfo e também a posição na classificação. Os visitantes somam 33 pontos e aparecem no sexto posto, logo atrás do Tottenham, que também perdeu seu compromisso na rodada.

As duas equipes voltam a jogar pelo torneio no próximo final de semana. O Arsenal vai tentar a reabilitação visitando o Fulham no domingo. Na terça-feira, o West Ham recebe o Brighton no estádio Olímpico de Londres.

O resultado surpreendente começou a ser construído ainda no início do primeiro tempo. Jarrod Bowen faz uma bela assistência para Tomas Soucek, que teve frieza para dominar e chutar forte: 1 a 0, aos 13 minutos.

Com a necessidade de virar o jogo e a pressão da torcida, a partida foi ficando dramática. O West Ham perdeu Lucas Paquetá com 30 minutos de confronto. A baixa obrigou a equipe visitante a se fechar ainda mais a fim de segurar a vantagem. Com mais volume de jogo, mas sem ser efetivo, o Arsenal foi para o intervalo sem conseguir o empate.

Quem esperava uma pressão total da equipe de Mikel Arteta desde o início, acabou se surpreendendo. O West Ham se aproveitou de uma bola aérea e fez o que poucos acreditavam: aumentou a vantagem para 2 a 0 em cabeçada de Mavropanos. A bola ainda bateu no travessão antes de entrar, aos 10 minutos.

O Arsenal foi para cima, criou seguidas chances, mas pecou nas finalizações. Em dois lances praticamente seguidos, Gabriel Jesus perdeu dois gols na pequena área. No primeiro cabeceio, Aréola defendeu. Na segunda oportunidade, o camisa nove cabeceou por cima.

O tempo passou a ser mais um adversário e o Arsenal não conseguiu se organizar diante de um rival retrancado. Ödegaard ainda teve outra chance em cabeçada nos acréscimos mas parou no goleiro. O pior quase aconteceu no último lance do jogo com um pênalti anotado para o West Ham. David Raya, no entanto, conseguiu defender a cobrança de Benrahma garantindo a derrota de 2 a 0.

