Arsenal perde em casa para Bournemouth com gol de Evanilson

Com um gol do centroavante brasileiro Evanilson, o Arsenal foi derrotado por 2 a 1 em casa pelo Bournemouth neste sábado (3), pela 35ª rodada da Premier League, quatro dias antes da crucial visita ao Paris Saint-Germain na segunda partida das semifinais da Liga dos Campeões.

Os londrinos já haviam perdido para o PSG por 1 a 0 no jogo de ida na terça-feira, no Emirates Stadium, o que os obriga a reverterem essa desvantagem na capital francesa.

No entanto, o desempenho deste sábado não foi a melhor maneira de ganhar confiança antes da viagem, já que Mikel Arteta escalou um time muito próximo ao que deverá colocar em campo em Paris.

O PSG também perdeu sua partida pelo campeonato neste sábado, na visita ao Strasbourg, também por 2 a 1, mas o técnico Luis Enrique decidiu usar a maioria de seus reservas nessa partida.

O Liverpool se sagrou campeão matematicamente no último fim de semana, e ao Arsenal, segundo colocado desde o final de dezembro, restou a disputa pelo segundo lugar, mas até mesmo esse objetivo agora ficou ameaçado pelo fato de ficar estagnado em 67 pontos.

O Manchester City, que venceu o Wolverhampton por 1 a 0 na sexta-feira, está em terceiro com 64 pontos. O Newcastle (4º, 62), que joga contra o Brighton no domingo, também pode se beneficiar do tropeço do Arsenal.

Arteta permaneceu fiel à sua filosofia de levar cada jogo a sério e não optar por um “time B” às vésperas de um grande duelo. Apenas o desfalque de Jurrien Timber forçou uma mudança na lateral direita, onde Ben White jogou.

Thomas Partey, suspenso no jogo de ida contra o PSG, voltou ao time titular como volante, permitindo que Declan Rice se envolvesse mais no ataque e o jogador inglês levou muito perigo com seus chutes (15′ e 17′) e uma cabeçada (19′), antes de abrir o placar aos 34 minutos, após uma ótima assistência do norueguês Martin Odegaard.

Mas o Bournemouth (8º, 53 pontos) não desistiu e aumentou a intensidade para reagir no segundo tempo. O espanhol Dean Huijsen empatou de cabeça (67′) e o brasileiro Evanilson, ex-Fluminense, marcou o gol da vitória ao receber uma bola desviada por um companheiro em uma cobrança de escanteio aos 75 minutos.

– Villa ainda sonha com vaga –

Mais cedo o Aston Villa mostrou que está determinado a terminar a temporada entre os cinco primeiros do Campeonato Inglês, após vencer o Fulham em casa por 1 a 0.

O clube de Birmingham é o 7º com 60 pontos, os mesmos de Chelsea (5º) e Nottingham Forest (6º), que enfrentam Liverpool no domingo e Crystal Palace na segunda-feira, respectivamente.

Com esses três pontos, o time de Unai Emery parece ter deixado para trás um mês de abril difícil, marcado pelas eliminações na Liga dos Campeões e na Copa da Inglaterra, além da derrota por 2 a 1 para o Manchester City, que encerrou uma sequência de cinco vitórias consecutivas no campeonato inglês.

No Villa Park, o Villa abriu o placar aos 12 minutos com um gol do meio-campista belga Youri Tielemans, que desviou de cabeça um escanteio cobrado pelo capitão John McGinn.

O Fulham, atualmente oitavo na Premier League, balançou a rede com Ryan Sessegnon, mas o gol foi anulado devido a um toque de mão no lance anterior (50′).

O Aston Villa vai enfrentar Bournemouth, Tottenham e Manchester United nas três últimas partidas da Premier League.

Os outros jogos deste sábado não tiveram qualquer relevância na classificação. O já rebaixado Ipswich reagiu e arrancou um empate na visita ao Everton (2-2).

E numa partida entre duas equipes que também vão jogar na segunda divisão na próxima temporada, o Leicester venceu o lanterna Southampton por 2 a 0.

— Jogos da 35ª rodada do Campeonato Inglês (horário de Brasília) e classificação:

– Sexta-feira:

Manchester City – Wolverhampton 1 – 0

– Sábado:

Aston Villa – Fulham 1 – 0

Leicester – Southampton 2 – 0

Everton – Ipswich Town 2 – 2

Arsenal – AFC Bournemouth 1 – 2

– Domingo:

(10h00) Brentford – Manchester United

Brighton – Newcastle

West Ham – Tottenham

(12h30) Chelsea – Liverpool

– Segunda-feira:

(16h00) Crystal Palace – Nottingham

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Liverpool 82 34 25 7 2 80 32 48

2. Arsenal 67 35 18 13 4 64 31 33

3. Manchester City 64 35 19 7 9 67 43 24

4. Newcastle 62 34 19 5 10 65 44 21

5. Chelsea 60 34 17 9 8 59 40 19

6. Nottingham 60 34 18 6 10 53 41 12

7. Aston Villa 60 35 17 9 9 55 49 6

8. AFC Bournemouth 53 35 14 11 10 55 42 13

9. Fulham 51 35 14 9 12 50 47 3

10. Brighton 51 34 13 12 9 56 55 1

11. Brentford 49 34 14 7 13 58 50 8

12. Crystal Palace 45 34 11 12 11 43 47 -4

13. Wolverhampton 41 35 12 5 18 51 62 -11

14. Everton 39 35 8 15 12 36 43 -7

15. Manchester United 39 34 10 9 15 39 47 -8

16. Tottenham 37 34 11 4 19 62 56 6

17. West Ham 36 34 9 9 16 39 58 -19

18. Ipswich Town 22 35 4 10 21 35 76 -41

19. Leicester 21 35 5 6 24 29 76 -47

20. Southampton 11 35 2 5 28 25 82 -57

