Arsenal perde do Newcastle e vê Tottenham perto de vaga na Liga dos Campeões

O Arsenal deverá ficar pela sexta vez consecutiva fora da Liga dos Campeões. O time de Londres perdeu, nesta segunda-feira, fora de casa, para o Newcastle, por 2 a 0, em duelo válido pela 37ª e penúltima rodada do Campeonato Inglês.





Com isso, a equipe do técnico Mikel Arteta permanece com 66 pontos, na quinta colocação, dois a menos que o Tottenham. Quatro times ingleses disputam a principal competição de times da Europa. Resta apenas mais um jogo no Inglês. Já o Newcastle atingiu os 48 pontos, melhor pontuação da equipe nas últimas seis temporadas.

A partida foi nervosa desde o início. Principalmente pelo lado do Arsenal, que precisava da vitória para continuar com chances de obter uma vaga na próxima edição da Liga dos Campeões. Sem um meio de campo ativo, o time londrino pouco produziu nos primeiros 45 minutos.

A segunda etapa foi muita mais movimentada. Mikel Arteta, no desespero, colocou Gabriel Martinelli e Lacazette em campo, mas a melhor organização tática do Newcastle foi fundamental.

Aos 11 minutos, Joelinton escapou pela esquerda e cruzou para Wilson, mas Ben White acabou fazendo contra para o Newcastle. A partir daí, o desespero tomou conta do Arsenal, que virou um alvo fácil para os contra-ataques do Newcastle.

O time da casa teve pelo menos mais quatro grandes oportunidades de ampliar, mas parou na boa atuação do goleiro Ramsdale. Já Wilson, o melhor em campo, quase fez um gol antológico ao arriscar do meio de campo.

Mas a superioridade do Newcastle foi recompensada, aos 39 minutos, em mais uma jogada armada para Wilson. O atacante disputou a bola com Ramsdale e Bruno Guimarães aproveitou o rebote para fazer 2 a 0 para o Newcastle.