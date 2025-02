Arsenal perde derby contra West Ham (1-0) e líder Liverpool pode disparar

O Arsenal se complicou em seu estádio neste sábado (22) ao ser derrotado por 1 a 0 pelo West Ham no derby londrino da 26ª rodada, resultado que dá ainda mais moral para o líder Liverpool.

Os ‘Gunners’, segundos colocados com 53 pontos, tinham a oportunidade de ficar a cinco pontos do Liverpool (61 pontos), que no domingo tem uma visita complicada ao Manchester City (4º). Porém, continua com uma distância de oito e pode disparar ainda mais.

Contra o West Ham, as coisas não correram bem para os jogadores comandados pelo técnico Mikel Arteta e na reta final do primeiro tempo Aaron Wan-Bissaka avançou pela ponta até à linha de fundo e cruzou para a área, onde Jarred Bowen (44′) apareceu em meio à passiva defesa local, marcando o único gol da partida.

As coisas não melhoraram no segundo tempo: Arteta trocou o zagueiro italiano Riccardo Calafiori pelo jovem Myles Lewis-Skelly (56′), que recebeu um cartão vermelho direto apenas quinze minutos depois, após derrubar o meia-atacante Mohammed Kudus que avançava sozinho na direção do gol (73′).

O resultado não mudou mais e o Arsenal sofreu a terceira derrota da temporada, a primeira em casa.

“Nos faltaram jogadores, mas temos que nos concentrar naqueles que temos disponíveis. Temos mais qualidade do que mostramos no jogo de hoje. Não fomos bons no ataque”, admitiu o capitão do Arsenal, o norueguês Martin Odegaard.

ikel Arteta admitiu ter ficado “muito decepcionado” e também “muito irritado” com este jogo.

O West Ham (16º) se afasta da zona de rebaixamento com este triunfo.

“Todos nos davam como derrotados de antemão, mas nunca deveríamos fazer isso porque podemos vencer qualquer jogo”, comemorou o atacante Jarred Bowen.

Em outro jogo, o Bournemouth (5º, 43 pontos) perdeu por 1 a 0 em casa para o Wolverhampton (17º).

O dia foi especialmente positivo para as equipes visitantes: o Brighton (9º) goleou o lanterna Southampton por 4 a 0, o Crystal Palace (13º) venceu por 2 a 0 na visita ao Fulham (10º) e o Tottenham (12º) derrotou por 4 a 1 o Ipswich (18º) fora de casa.

– Villa vence de virada –

Já o Chelsea não conseguiu vencer como visitante. Perdeu de virada por 2 a 1 para o Aston Villa no último jogo do dia, em que o espanhol Marco Asensio foi o protagonista ao marcar, com uma dobradinha decisiva, os seus primeiros gols na Premier League.

O jogador emprestado no início do mês pelo PSG deu a vitória aos ‘Villans’ ao marcar aos 89 minutos, num chute de pé esquerdo que o goleiro Filip Jorgensen não conseguiu defender.

Antes, Asensio havia empatado aos 57 minutos depois de o Chelsea abrir o placar logo aos 9 com um gol do argentino Enzo Fernández.

O Chelsea sofre a quarta derrota nos últimos cinco jogos, contando todas as competições, e permanece em sexto, sem conseguir voltar à zona da Liga dos Campeões, da qual está provisoriamente dois pontos atrás.

Já o Aston Villa sobe ao sétimo lugar, um ponto atrás do Chelsea e a três da zona da Champions.

– United salva um ponto no fim –

Com um gol do volante uruguaio Manuel Ugarte, o Manchester United conseguiu empatar em 2 a 2 na visita ao Everton, depois de ir para o intervalo perdendo por 2 a 0, evitando assim uma nova catástrofe para a equipe comandada pelo técnico Ruben Amorim na Premier League.

Os ‘Red Devils’ continuam na 15ª posição, empatados com 30 pontos com o West Ham, mas apesar da má classificação, conseguiram evitar a 13ª derrota da temporada na Premier League.

O Everton abriu o placar em Goodison Park com um gol do atacante Beto (19′) e aumentou a vantagem ainda no primeiro tempo por meio do meio-campista Malian Abdoulaye Doucouré (33′).

Mas o meia português e capitão do United Bruno Fernandes diminuiu a diferença a vinte minutos do fim (72′). Pouco depois, Ugarte recuperou na entrada da área uma bola que havia sido afastada após um lance de bola parada e conseguiu marcar o gol de empate (80′).

— Jogos da 26ª rodada do Campeonato Inglês (horário de Brasília) e classificação:

– Sexta-feira:

Leicester – Brentford 0 – 4

– Sábado:

Everton – Manchester United 2 – 2

Southampton – Brighton 0 – 4

Ipswich Town – Tottenham 1 – 4

Fulham – Crystal Palace 0 – 2

AFC Bournemouth – Wolverhampton 0 – 1

Arsenal – West Ham 0 – 1

Aston Villa – Chelsea 2 – 1

– Domingo:

(11h00) Newcastle – Nottingham

(13h30) Manchester City – Liverpool

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Liverpool 61 26 18 7 1 62 26 36

2. Arsenal 53 26 15 8 3 51 23 28

3. Nottingham 47 25 14 5 6 41 29 12

4. Manchester City 44 25 13 5 7 52 35 17

5. AFC Bournemouth 43 26 12 7 7 44 30 14

6. Chelsea 43 26 12 7 7 48 36 12

7. Aston Villa 42 27 11 9 7 39 41 -2

8. Newcastle 41 25 12 5 8 42 33 9

9. Brighton 40 26 10 10 6 42 38 4

10. Fulham 39 26 10 9 7 38 35 3

11. Brentford 37 26 11 4 11 47 42 5

12. Tottenham 33 26 10 3 13 53 38 15

13. Crystal Palace 33 26 8 9 9 31 32 -1

14. Everton 31 26 7 10 9 29 33 -4

15. Manchester United 30 26 8 6 12 30 37 -7

16. West Ham 30 26 8 6 12 30 47 -17

17. Wolverhampton 22 26 6 4 16 36 54 -18

18. Ipswich Town 17 26 3 8 15 24 54 -30

19. Leicester 17 26 4 5 17 25 59 -34

20. Southampton 9 26 2 3 21 19 61 -42

