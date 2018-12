Arsenal perde após 22 jogos, Chelsea faz o dever de casa

A sequência de 22 jogos sem derrota do Arsenal (5º) chegou ao fim ao perder por 3 a 2 fora de casa para o Southampton (17º), enquanto o Chelsea (4º) fez o dever de casa neste domingo ao vencer por 2 a 1 o Brighton (13º), pelo Campeonato Inglês.

A enorme invencibilidade dos comandados do técnico espanhol Unai Emery levava em consideração todos as competições e terminou diante de um adversário teoricamente modesto e que aproveitou o grande triunfo para sair da zona de rebaixamento da Premier League.

Danny Ings deixou o Southampton duas vezes na frente do placar (20 e 44 minutos), mas o Arsenal conseguir empatar com o armênio Henrikh Mkhitaryan (28, 53). No fim do jogo, os Saints foram buscar a vitória e alcançaram o objetivo com Charlie Austin (85).

O Arsenal se mantém com 34 pontos na 5ª colocação, a dez do líder provisório, o Manchester City, e com oito pontos de vantagem sobre o Manchester United (6º).

Quem cumpriu com suas obrigações neste domingo foi o Chelsea. O espanhol Pedro (17) e astro belga Eden Hazard (33) colocaram os Blues em vantagem no primeiro tempo, enquanto o inglês Solly March (66) diminuiu o prejuízo para o Brighton, que não conseguiu buscar o empate.

Com a vitória, o Chelsea se mantém na 4ª colocação com 37 pontos e segue no exigente ritmo imposto por City, Liverpool (2º) e Tottenham (3º).

Na última partida deste domingo, o Liverpool tentará recuperar a liderança da Premier League contra o arquirrival Manchester United em Anfield e somente uma vitória devolveria aos Reds a primeira colocação.

– Programação e resultados da 17ª rodada do Campeonato Inglês:

– Sábado:

Manchester City – Everton 3 – 1

Huddersfield Town – Newcastle 0 – 1

Crystal Palace – Leicester 1 – 0

Tottenham – Burnley 1 – 0

Watford – Cardiff City 3 – 2

Wolverhampton – AFC Bournemouth 2 – 0

Fulham – West Ham 0 – 2

– Domingo:

Brighton and Hove Alb – Chelsea 1 – 2

Southampton – Arsenal 3 – 2

(14h00) Liverpool – Manchester United

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Manchester City 44 17 14 2 1 48 10 38

2. Liverpool 42 16 13 3 0 34 6 28

3. Tottenham 39 17 13 0 4 31 16 15

4. Chelsea 37 17 11 4 2 35 14 21

5. Arsenal 34 17 10 4 3 37 23 14

6. Manchester United 26 16 7 5 4 28 26 2

7. Wolverhampton 25 17 7 4 6 19 19 0

8. Everton 24 17 6 6 5 24 22 2

9. West Ham 24 17 7 3 7 25 25 0

10. Watford 24 17 7 3 7 23 25 -2

11. AFC Bournemouth 23 17 7 2 8 25 28 -3

12. Leicester 22 17 6 4 7 21 21 0

13. Brighton and Hove Alb 21 17 6 3 8 20 24 -4

14. Newcastle 16 17 4 4 9 14 22 -8

15. Crystal Palace 15 17 4 3 10 14 23 -9

16. Cardiff City 14 17 4 2 11 17 33 -16

17. Southampton 12 17 2 6 9 16 32 -16

18. Burnley 12 17 3 3 11 15 33 -18

19. Huddersfield Town 10 17 2 4 11 10 28 -18

20. Fulham 9 17 2 3 12 16 42 -26

bur-gh/am