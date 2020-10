Arsenal não inscreve Özil para participar do Campeonato Inglês

O Arsenal não inscreveu o alemão Mesut Özil para participar desta temporada do Campeonato Inglês, reforçando ainda mais as dúvidas sobre o futuro do meia na equipe de Londres.

Os clubes da primeira divisão da Inglaterra tinham até as 15h00 (hora local) da terça-feira para apresentar sua lista final de jogadores para o campeonato nacional de 2020-2021.

O técnico dos Gunners, Mikel Arteta, decidiu incluir o alemão, que não atua desde 7 de março, apenas entre os relacionados para a Liga Europa.

O zagueiro grego Sokratis Papastahopoulos está na mesma situação que Özil, de 32 anos, que cumpre o último ano de contrato com o Arsenal.

bde/dr/gh/lca

Veja também