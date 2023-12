Arsenal marca no último minuto, supera o modesto Luton Town e se consolida no topo do Inglês

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 05/12/2023 - 19:48 Para compartilhar:

Líder do Campeonato Inglês, o Arsenal sofreu para vencer o modesto Luton Town, apenas o 17º colocado, mas conseguiu marcar no último minuto nesta terça-feira para definir o placar por 4 a 3 no estádio do rival.

O árbitro já havia sinalizado que o segundo tempo teria seis minutos de acréscimo. Justamente no último minuto do tempo extra, Martin Odegaard faz um bom cruzamento para dentro da área e Declan Rice conseguiu cabecear e marcar.

O time do técnico Mikel Arteta, que tem agora 36 pontos, chegou a estar perdendo por 3 a 2 e com o empate corria o risco de perder a liderança para o Liverpool. O segundo colocado do Inglês soma 31 pontos e nesta quarta enfrenta o lanterna, Sheffield United.

Os atacantes brasileiros Gabriel Martinelli e Gabriel Jesus foram os autores dos dois primeiros gols do Arsenal. O Luton Town, que no ano passado jogou na Segunda Divisão e agora está uma posição acima da zona de rebaixamento, conseguiu empatar duas vezes em jogadas de escanteio, com Osho e Adebayo.

O Arsenal viu o rival virar no começo do segundo tempo com um chute de Barkley. Havertz conseguiu empatar três minutos depois, aos 14, após receber assistência de Gabriel Jesus. A partir de então, o Arsenal partiu para cima do Luton Town em busca da vitória, que só veio no último minuto.

Na temporada passada, o Arsenal liderou o Inglês por várias rodadas, mas perdeu força no final e permitiu mais um título do Manchester City. Na próxima rodada, o Arsenal enfrenta o Aston Villa, no sábado, como visitante. O Luton Town recebe o Manchester City no domingo.

