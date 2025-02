Arsenal mantém perseguição ao Liverpool; City goleia Newcastle

O Arsenal (2º) derrotou o Leicester por 2 a 0 neste sábado (15) e voltou a ficar a quatro pontos do líder Liverpool, que ainda vai entrar em campo pela 25ª rodada do Campeonato Inglês, também marcada pela goleada do Manchester City sobre o Newcastle por 4 a 0.

Jogando fora de casa, os ‘Gunners’ conseguiram uma vitória valiosa na luta pelo título graças a dois gols do meia espanhol Mikel Merino, que começou no banco de reservas e entrou no lugar de Raheem Sterling para marcar na reta final (81′ e 87′).

“Mikel [Arteta, técnico do Arsenal] me disse de manhã que eu jogaria como atacante. Conversamos um pouco com um dos seus assistentes e é a primeira vez na minha carreira que jogo nessa posição. Ele me disse que eu poderia ajudar com as minhas qualidades e, felizmente, marquei dois gols”, declarou Merino após a partida.

O Arsenal teve dificuldades para criar chances de gol, principalmente pelo ataque “remendado”, já que Arteta não pode contar com quatro titulares que estão fora por lesão: Bukayo Saka, Gabriel Martinelli, Gabriel Jesus e Kai Havertz.

Neste sábado, o treinador escalou Leandro Trossard no comando do ataque e preencheu as pontas com Sterling e Ethan Nwaneri, de 17 anos, que mais uma vez se destacou, fazendo a assistência para o gol que abriu o placar na partida.

Na tabela, o Arsenal (2º, 53 pts) volta a ficar a quatro pontos do Liverpool (1º, 57 pts), que recebe o Wolverhampton no domingo.

O Leicester (18º, 17 pts) continua dois pontos atrás da primeira equipe fora da zona de rebaixamento, justamente o Wolverhampton.

– City goleia Newcastle –

Também neste sábado, o Manchester City goleou o Newcastle por 4 a 0, no Etihad Stadium, com três gols do atacante egípcio Omar Marmoush, contratado em janeiro.

Marmoush, de 26 anos, marcou seu primeiro hat-trick com a camisa dos ‘Citizens’ em um espaço de apenas 15 minutos (19′, 24′ e 33′) no primeiro tempo. O quarto gol foi obra do jovem meia James McAtee na reta final da partida (84′).

Com a vitória, o City se mantém na quarta posição da tabela e ganha motivação para tentar reverter o playoff de acesso às oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Real Madrid, com jogo de volta na próxima quarta-feira, no Santiago Bernabéu, depois da derrota por 3 a 2 em casa, na ida.

A má notícia para o time de Manchester foi a preocupante lesão no joelho de Erling Haaland, substituído nos minutos finais (88′).

Nos demais jogos já encerrados deste sábado, o Bournemouth visitou o Southampton e conseguiu uma boa vitória por 3 a 1 para se manter na cola do Top 4, enquanto o Fulham bateu o Nottingham Forest por 2 a 1. Já o Brentford venceu o West Ham por 1 a 0 em Londres, e o Aston Villa tropeçou em casa ao empatar em 1 a 1 com o Ipswich.

— Jogos da 25ª rodada do Campeonato Inglês (horário de Brasília) e classificação:

– Sexta-feira:

Brighton – Chelsea 3 – 0

– Sábado:

Leicester – Arsenal 0 – 2

West Ham – Brentford 0 – 1

Southampton – Bournemouth 1 – 3

Manchester City – Newcastle 4 – 0

Fulham – Nottingham 2 – 1

Aston Villa – Ipswich Town 1 – 1

(14h30) Crystal Palace – Everton

– Domingo:

(11h00) Liverpool – Wolverhampton

(13h30) Tottenham – Manchester United

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Liverpool 57 24 17 6 1 58 23 35

2. Arsenal 53 25 15 8 2 51 22 29

3. Nottingham 47 25 14 5 6 41 29 12

4. Manchester City 44 25 13 5 7 52 35 17

5. Bournemouth 43 25 12 7 6 44 29 15

6. Chelsea 43 25 12 7 6 47 34 13

7. Newcastle 41 25 12 5 8 42 33 9

8. Fulham 39 25 10 9 6 38 33 5

9. Aston Villa 38 25 10 8 7 35 38 -3

10. Brighton 37 25 9 10 6 38 38 0

11. Brentford 34 25 10 4 11 43 42 1

12. Crystal Palace 30 24 7 9 8 28 30 -2

13. Manchester United 29 24 8 5 11 28 34 -6

14. Tottenham 27 24 8 3 13 48 37 11

15. Everton 27 24 6 9 9 25 30 -5

16. West Ham 27 25 7 6 12 29 47 -18

17. Wolverhampton 19 24 5 4 15 34 52 -18

18. Ipswich Town 17 25 3 8 14 23 50 -27

19. Leicester 17 25 4 5 16 25 55 -30

20. Southampton 9 25 2 3 20 19 57 -38

