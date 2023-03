Edição Da Semana

Parceria Lance & IstoÉi Parceria Lance & IstoÉ - https://istoe.com.br/autor/parceria-lance-istoe/ 19/03/2023 - 13:03 Compartilhe







Sem muitos problemas, o Arsenal despachou o Crystal Palace, na tarde deste domingo, ao vencer por 4 a 1 e ampliar a vantagem para o Manchester City. Jogando em casa, no Emirates Stadium, os gols da vitória dos Gunners foram marcados pelo brasileiro e artilheiro Gabriel Martinelli, Xhaka e duas vezes por Saka. Schlupp descontou para os visitantes.

Encaminhado para faturar a Premier League desta temporada, o Arsenal chegou aos 69 pontos, oito a mais que o Manchester City, que está com um jogo a menos. Já o Palace, ocupa o 12º lugar com 27 pontos, três a mais que o West Ham, primeiro time na zona de rebaixamento.

SUSTO NA TRAVE DOS LÍDERES

O Crystal Palace chegou com perigo no gol primeiro que o Arsenal. Zaha, na ponta esquerda, ajeitou para Ben White chutar rasteiro, mas o lateral-direito foi parado pela trave. Por muito pouco, o Palace não abriu o placar.

GOL DE BRASILEIRO

Em uma temporada muito boa, o artilheiro Martinelli abriu o placar no Emirates Stadium. O brasileiro recebeu dentro da área, após cruzamento rasteiro de Saka, se livrou de Ward com drible e finalizou em cheio para abrir o placar para os líderes do campeonato.

AMPLIOU

O segundo gol da partida veio no final da primeira etapa, aos 42. Em jogada tabelada entre Saka e White, o atacante recebeu na área e finalizou rasteiro, ampliando o placar.

SEGUNDO TEMPO E MAIS GOL DO ARSENAL

A segunda etapa começou da mesma forma que terminou a primeira: com bola na rede. Com um belo futebol jogado pelos Gunners, Xhaka tabelou com Trossad e finalizou na saída do goleiro. Sem chances para a defesa.





PARA DIMINUIR O SALDO DE GOLS

O Crystal Palace, após boas chegadas ao ataque, descontou no placar. Em cruzamento de escanteio de Olise, a bola sobrou para Schlupp e o meio-campista chutou para o gol.

DESATENÇÃO

O goleiro Ramsdale afastou mal a bola, o volante Partey perdeu no meio campo para Schlupp, que serviu para Zaha finalizar. A bola passou colando a trave e por pouco a vantagem do placar não diminuiu





É GOLEADA

Gabriel Jesus construiu a jogada e tentou passar para Tierney. Na tentativa de afastar a bola, a defesa devolveu para Tierney, que com um toque para trás, serviu Saka. O camisa 7 marcou o segundo gol na partida.

