Arsenal goleia Lens (6-0) e vai às oitavas da Champions

O Arsenal se classificou para as oitavas de final da Liga dos Campeões nesta quarta-feira (29) com uma goleada de 6 a 0 em Londres sobre o Lens, que acabou sendo eliminado do maior torneio europeu de clubes, ao qual havia voltado após duas décadas de ausência.

Os franceses, surpreendidos com cinco gols no primeiro tempo, poderão, no entanto, disputar os playoffs classificatórios para as oitavas de final da Liga Europa se não perderem para o Sevilla, último colocado do Grupo B, no dia 12 de dezembro, no encerramento da fase de grupos.

Os ‘Gunners’, que atualmente lideram a Premier League, fizeram o time ‘Sangue e Ouro’ viver um inferno em Wembley e garantiram a liderança do grupo para o sorteio das oitavas de final.

Atrás deles, o PSV Eindhoven, que venceu o Sevilla no Sánchez Pizjuán (3-2), também se beneficiou desse resultado para garantir sua presença nas oitavas de final.

O alemão Kai Havertz (13′), o brasileiro Gabriel Jesus (21′), Bukayo Saka (23′), o argentino Gabriel Marninelli (27′), o norueguês Martin Odegaard (46′) e o italiano Jorginho (86′) marcaram os gols.

“Nem sonhava com isso. Tínhamos a chance de nos classificar e liderar o grupo. Fizemos isso de uma maneira linda”, disse o técnico Mikel Arteta após o jogo.

“Mostramos muita agressividade. É ótimo podermos vencer desta forma. Fomos muito bem em casa na Europa, marcando muitos gols e não sofrendo nenhum. Acreditamos que podemos fazer isso contra grandes adversários. Agora esperamos para ver quem enfrentaremos a seguir”, acrescentou o técnico.

