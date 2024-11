Arsenal goleia (5-1) e quebra invencibilidade do Sporting na Champions

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 26/11/2024 - 20:24 Para compartilhar:

O Arsenal goleou o Sporting por 5 a 1 em Lisboa nesta terça-feira (26), pela 5ª rodada da Liga dos Campeões, e quebrou a invencibilidade do time português na competição.

Contra um Sporting que fazia seu primeiro jogo sob comando do técnico João Pereira, após a saída de Rúben Amorim para o Manchester United, os “Gunners” encaminharam a vitória no primeiro tempo, com os gols dos brasileiros Gabriel Martinelli (7′) e Gabriel Magalhães (45’+1) e do alemão Kai Havertz (21′).

Os portugueses diminuíram a diferença rapidamente no segundo tempo com Gonçalo Inácio (47′), mas o Arsenal selou a goleada marcando mais duas vezes, com Bukayo Saka (65′ de pênalti) e Leandro Trossard (82′).

Com a vitória, o time do técnico Mikel Arteta entra provisoriamente no Top 8 (7º), zona de classificação direta para as oitavas de final.

Por sua vez, o Sporting, que não perdia um jogo em casa desde outubro de 2023, cai cinco posições (10º), à espera dos resultados dos jogos de quarta-feira.

