Arsenal esbanja categoria, vence Spurs e amplia liderança na tabela

LONDRES (Reuters) – O líder Arsenal deu uma verdadeira aula de futebol para derrotar o Tottenham Hotspur, seu grande rival do norte de Londres, por 2 x 0, neste domingo, e assim aumentar a diferença na liderança do Campeonato Inglês para oito pontos.

Os Gunners começaram arrasadores desde o apito inicial e construíram a vantagem no primeiro tempo por meio de um gol contra bem atrapalhado do goleiro do Spurs, Hugo Lloris, e um chute perfeito de Martin Odegaard.

O Tottenham se viu totalmente superado por um time do Arsenal inflamado sob o comando de Mikel Arteta, que estava determinado a compensar a derrota para o arquirrival na temporada passada.





A vitória agora deixa o Arsenal com 47 pontos em 18 jogos, à frente do Manchester City com 39. Depois aparecem o Newcastle United, que fez uma partida a mais, e o Manchester United, ambos com 38.

Os Spurs estão em quinto lugar com 33 pontos em 19 partidas.

