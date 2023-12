Arsenal empata com Liverpool e se mantém na liderança do Inglês

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 23/12/2023 - 17:13 Para compartilhar:

O Arsenal manteve a liderança do Campeonato Inglês ao empatar em 1 a 1 com o Liverpool neste sábado (23), em Anfield, em jogo válido pela 18ª rodada.

Com o resultado, os ‘Gunners’ seguem um ponto à frente dos ‘Reds’ e do Aston Villa (3º), que na sexta-feira empatou em casa com o lanterna Sheffield United em 1 a 1.

O Tottenham, quarto colocado ao bater o Everton (16º) por 2 a 1, está a quatro pontos do líder.

Em Anfield, o Arsenal começou melhor e saiu na frente logo aos cinco minutos, com um gol de cabeça do zagueiro brasileiro Gabriel Magalhães.

O empate do Liverpool veio com o egípcio Mohamed Salah (29′), que soma 151 gols na Premier League e é agora o 10º maior artilheiro da história do campeonato, ultrapassando Michael Owen.

No segundo tempo, o lateral Trent Alexander-Arnold (72′) recebeu de Salah dentro da área e teve nos pés a chance de dar a virada aos ‘Reds’, mas acabou finalizando no travessão.

Mais cedo, o West Ham venceu em casa o Manchester United por 2 a 0 e agravou a crise dos ‘Red Devils’, que caem para a oitava posição.

Com 28 pontos, o time do técnico Erik ten Hag, que já está eliminado das competições europeias e da Copa da Liga Inglesa, fica a 12 pontos do líder Arsenal e a oito da zona de classificação para a Liga dos Campeões.

Apesar do bom empate com o Liverpool na semana passada (0 a 0), o United perdeu três de seus últimos quatro jogos entre todas as competições, sem ao menos marcar um gol. Neste sábado, a equipe somou sua oitava derrota no campeonato.

Jarrod Bowen, após uma boa jogada com Lucas Paquetá, abriu o placar para o West Ham no segundo tempo (72′) e o ganês Mohammed Kudus ampliou em lance que começou com uma bola perdida no meio-campo pelo jovem Kobbie Mainoo (78′).

Com a vitória, os ‘Hammers’ assumem a sexta posição, a quatro pontos da zona de classificação para as competições europeias.

— Jogos da 18ª rodada do Campeonato Inglês e classificação:

– Quinta-feira:

Crystal Palace – Brighton 1 – 1

– Sexta-feira:

Aston Villa – Sheffield United 1 – 1

– Sábado:





West Ham – Manchester United 2 – 0

Tottenham – Everton 2 – 1

Nottingham – Bournemouth 2 – 3

Luton Town – Newcastle 1 – 0

Fulham – Burnley 0 – 2

Liverpool – Arsenal 1 – 1

– Domingo:

(10h00) Wolverhampton – Chelsea

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Arsenal 40 18 12 4 2 36 16 20

2. Liverpool 39 18 11 6 1 37 16 21

3. Aston Villa 39 18 12 3 3 38 22 16





4. Tottenham 36 18 11 3 4 37 24 13

5. Manchester City 34 17 10 4 3 40 20 20

6. West Ham 30 18 9 3 6 31 30 1

7. Newcastle 29 18 9 2 7 36 22 14

8. Manchester United 28 18 9 1 8 18 23 -5

9. Brighton 27 18 7 6 5 34 31 3

10. Chelsea 22 17 6 4 7 28 26 2

11. Bournemouth 22 17 6 4 7 24 32 -8

12. Fulham 21 18 6 3 9 26 31 -5

13. Brentford 19 17 5 4 8 24 24 0

14. Wolverhampton 19 17 5 4 8 21 29 -8

15. Crystal Palace 18 18 4 6 8 18 26 -8

16. Everton 16 18 8 2 8 23 22 1

17. Nottingham 14 18 3 5 10 19 33 -14

18. Luton Town 12 17 3 3 11 18 32 -14

19. Burnley 11 18 3 2 13 18 36 -18

20. Sheffield United 9 18 2 3 13 13 44 -31

bur-dam/mb/cb

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias