Arsenal empata com Everton e se distancia do título do Inglês antes de receber Real Madrid na Champions

O Arsenal cedeu mais dois pontos em sua corrida pelo título, neste sábado (5) na visita ao Everton (1-1), um revés para os ‘Gunners’ a três dias de receber o Real Madrid nas quartas de final da Liga dos Campeões.

A equipe londrina vê as suas chances de conquistar o primeiro título da liga em 21 anos se evaporarem gradualmente e o caminho parece cada vez mais aberto para o Liverpool, líder com 73 pontos antes de seu jogo desta 31ª rodada da Premier League, 11 a mais que o Arsenal.

Os ‘Reds’ podem conquistar o título ainda antes da chegada de maio. E em parte poderão agradecer ao seu eterno rival Everton, que ficou atrás neste sábado no primeiro tempo, mas que empatou na volta do vestiário.

A única boa notícia para o Arsenal neste sábado foi a derrota do Nottingham Forest (3º) em sua visita ao Aston Villa, o que aumenta para cinco a diferença de pontos entre os dois times na classificação.

Seja como for, a equipe do técnico Mikel Arteta não sai mais fortalecida deste empate antes de receber o campeão europeu em Londres.

– Time titular com novidades –

“Estou muito insatisfeito, principalmente com o resultado”, declarou Arteta, que colocou em campo uma equipe com diversas novidades, a começar pela presença do polonês Jakub Kiwior no miolo da zaga para cobrir o desfalque por lesão do brasileiro Gabriel Magalhães. Além disso, o treinador basco decidiu poupar alguns dos seus habituais titulares.

Nesse contexto, o Arsenal não fez o seu melhor jogo, mas conseguiu acertar numa das primeiras oportunidades, um contra-ataque puxado por Raheem Sterling e finalizado por Leandro Trossard com um chute cruzado de pé esquerdo de dentro da área (34′).

Inofensivo antes do intervalo, o Everton empatou no início do segundo tempo com um pênalti, que havia sido cometido pelo jovem lateral Myles Lewis-Skelly sobre Jack Harrison (47′). Iliman Ndiaye cobrou com tranquilidade e enganou o goleiro espanhol David Raya (50′).

“Este é um campo muito complicado. O Everton é uma equipe muito física e direta. O início do segundo tempo foi muito ruim”, lamentou Arteta, que apostava na conquista dos três pontos no Merseyside como a melhor preparação para o duelo contra o Real Madrid.

As entradas de Gabriel Martinelli e Bukayo Saka no intervalo, e depois os de Jurriën Timber e Martin Odegaard, não foram suficientes para o Arsenal somar os três pontos.

– 7º triunfo consecutivo do Villa –

O Everton fica na 14ª colocação, e ponto a ponto se aproxima da permanência na primeira divisão, assim como o Wolverhampton (17º), que praticamente mandou o Ipswich Town (18º) para a Championship (2ª divisão) após vencer por 2 a 1 e colocá-los a 12 pontos da permanência.

Em duelo entre equipes que lutam pela classificação para a próxima Liga dos Campeões, o Aston Villa comandado pelo técnico espanhol Unai Emery conquistou a sétima vitória consecutiva em todas as competições ao derrotar o Forest (2 a 1), antes de enfrentar na quarta-feira o Paris Saint-Germain, pelo jogo de ida das quartas de final da Liga dos Campeões.

Antes desse duelo europeu, Emery fez inúmeras rotações no time que começou a partida, mas decidiu isso em poucos minutos, já que Morgan Rogers (13′) e Donyell Malen (15′) colocaram os ‘Villans’ com uma vantagem de dois gols logo no início.

O português Jota Silva diminuiu no segundo tempo (57′) mas o Aston Villa soube manter a vantagem até o apito final.

Também neste sábado, Brighton (8º) e Bournemouth (9º) deram um passo atrás em sua luta pelas vagas europeias com uma derrota por 2 a 1 para o Crytal Palace (11º) e um empate (2-2) com o West Ham (15º), respectivamente.

— Jogos da 31ª rodada do Campeonato Inglês (horário de Brasília) e classificação:

– Sábado:

Everton – Arsenal 1 – 1

Ipswich Town – Wolverhampton 1 – 2

Crystal Palace – Brighton 2 – 1

West Ham – AFC Bournemouth 2 – 2

Aston Villa – Nottingham 2 – 1

– Domingo:

(10h00) Tottenham – Southampton

Brentford – Chelsea

Fulham – Liverpool

(12h30) Manchester United – Manchester City

– Segunda-feira:

(16h00) Leicester – Newcastle

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Liverpool 73 30 22 7 1 70 27 43

2. Arsenal 62 31 17 11 3 56 26 30

3. Nottingham 57 31 17 6 8 51 37 14

4. Chelsea 52 30 15 7 8 54 37 17

5. Manchester City 51 30 15 6 9 57 40 17

6. Aston Villa 51 31 14 9 8 46 46 0

7. Newcastle 50 29 15 5 9 49 39 10

8. Brighton 47 31 12 11 8 49 47 2

9. AFC Bournemouth 45 31 12 9 10 51 40 11

10. Fulham 45 30 12 9 9 44 40 4

11. Crystal Palace 43 30 11 10 9 39 35 4

12. Brentford 41 30 12 5 13 51 47 4

13. Manchester United 37 30 10 7 13 37 41 -4

14. Everton 35 31 7 14 10 33 38 -5

15. West Ham 35 31 9 8 14 35 52 -17

16. Tottenham 34 30 10 4 16 55 44 11

17. Wolverhampton 32 31 9 5 17 43 59 -16

18. Ipswich Town 20 31 4 8 19 31 65 -34

19. Leicester 17 30 4 5 21 25 67 -42

20. Southampton 10 30 2 4 24 22 71 -49

