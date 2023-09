Arsenal e Tottenham fazem clássico da rodada no Campeonato Inglês

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 22/09/2023 - 15:53 Compartilhe

A sexta rodada do Campeonato Inglês terá como principal atração o clássico do norte de Londres entre Arsenal (4º) e Tottenham (2º), no Emirates Stadium, neste domingo (24).

As duas equipes estão empatadas na tabela com os mesmos 13 pontos do Liverpool (3º), enquanto o líder Manchester City é o único com 100% de aproveitamento em cinco jogos.

Os ‘Gunners’ chegam para o clássico com moral, depois da estreia na Liga dos Campeões com goleada sobre o PSV Eindhoven por 4 a 0, em seu tão esperado retorno à principal competição europeia, da qual não participavam desde a temporada 2016/2017.

Tanto o Arsenal como o Tottenham tentarão somar os três pontos para terem chance de assumir a liderança, o que pode acontecer em caso de tropeço do City, que no sábado enfrenta o Nottingham Forest (8º).

Os ‘Citizens’ têm uma série de desfalques: Bernardo Silva, que se lesionou na terça-feira pela Champions, entrou para uma longa lista de ausências, que inclui entre seus principais nomes Kevin De Bruyne e Jack Grealish.

O Liverpool e o Brighton (5º) jogarão em casa, contra West Ham (6º) e Bournemouth (15º), respectivamente.

‘Reds’ e ‘Hammers’ chegam embalados por vitórias em seu jogos na Liga Europa, enquanto o Brighton foi a decepção da rodada inaugural da segunda maior competição continental, com derrota em casa para o AEK Atenas.

Outro jogo atrativo do fim de semana será no domingo, quando o Aston Villa (7º), que foi derrotado na quinta-feira pelo Legia Varsóvia na Liga Conferência, enfrenta o Chelsea (14º), que tem apenas uma vitória até aqui na Premier League.

Algo similar ocorre com o Manchester United (13º), também protagonista de um decepcionante início de temporada, que no sábado visita o Burnley, vice-lanterna.

— Jogos da 6ª rodada do Campeonato Inglês (horário de Brasília) e classificação:

– Sábado:

(11h00) Luton Town – Wolverhampton

Crystal Palace – Fulham

Manchester City – Nottingham

(13h30) Brentford – Everton

(16h00) Burnley – Manchester United

– Domingo:





(10h00) Chelsea – Aston Villa

Liverpool – West Ham

Brighton – AFC Bournemouth

Arsenal – Tottenham

(12h30) Sheffield United – Newcastle

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Manchester City 15 5 5 0 0 14 3 11

2. Tottenham 13 5 4 1 0 13 5 8

3. Liverpool 13 5 4 1 0 12 4 8

4. Arsenal 13 5 4 1 0 9 4 5

5. Brighton 12 5 4 0 1 15 7 8

6. West Ham 10 5 3 1 1 10 7 3





7. Aston Villa 9 5 3 0 2 11 10 1

8. Nottingham 7 5 2 1 2 7 7 0

9. Crystal Palace 7 5 2 1 2 6 7 -1

10. Fulham 7 5 2 1 2 5 10 -5

11. Brentford 6 5 1 3 1 8 6 2

12. Newcastle 6 5 2 0 3 8 7 1

13. Manchester United 6 5 2 0 3 6 10 -4

14. Chelsea 5 5 1 2 2 5 5 0

15. AFC Bournemouth 3 5 0 3 2 4 8 -4

16. Wolverhampton 3 5 1 0 4 5 11 -6

17. Sheffield United 1 5 0 1 4 5 9 -4

18. Everton 1 5 0 1 4 2 9 -7

19. Burnley 1 4 0 1 3 4 12 -8

20. Luton Town 0 4 0 0 4 2 10 -8

