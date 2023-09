Arsenal e Tottenham empatam em clássico; Liverpool e Brighton vencem e perseguem o líder

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 24/09/2023 - 12:05 Compartilhe

Os quatro times que “perseguem” o líder Manchester City no Campeonato Inglês estiveram em campo pela sexta rodada neste domingo, com direito a confronto direto entre os rivais Arsenal e Tottenham, que terminou empatado por 2 a 2. O resultado foi ruim para as duas equipes, já que Liverpool e Brighton & Hove Albion venceram suas partidas e assumiram a segunda e a terceira posições, respectivamente.

Com grande atuação de Paquetá de um lado e de Alisson pelo outro, o Liverpool superou o West Ham por 3 a 1 em Anfield. Com cinco vitórias seguidas, o time de Jurgen Klopp chega a 16 pontos, na segunda posição. O West Ham é o sétimo, com 10. O Brighton aplicou o mesmo placar em virada contra o Bournemouth e assume a terceira posição, com 15 pontos.

O Arsenal ficou em vantagem duas vezes no Emirates Stadium, mas o Tottenham foi buscar o empate em ambas com Heung-Min Son. Saka foi o destaque do Arsenal. Os times entraram em campo empatados e continuam assim. Agora são 14 pontos para cada. Pelos critérios de desempate, o Tottenham é o quarto e o Arsenal fica em quinto.

Os rivais do norte de Londres revezaram momentos de brilho durante o primeiro tempo no Emirates Stadium. O Arsenal começou melhor e obrigou o goleiro Vicario a fazer boas defesas em chutes de Gabriel Jesus e Saka. O time de Mikel Arteta desceu rápido ao ataque e conseguiu abrir o placar aos 26 minutos com chute de Saka, desviado em Romero. Logo depois, Maddison foi desatento e perdeu a bola para Jesus dentro da área. O brasileiro finalizou forte, mas a bola passou por cima, em uma grande oportunidade.

Na reta final foi a vez do Tottenham dominar os lances de ataque. O goleiro David Raya chegou a fazer uma defesa antológica em finalização de Brennan Johnson. Depois, o arqueiro parou Johnson mais uma vez, mas o lance seguiu, Maddison fez jogada de talento na ponta da área e cruzou para Heung-min Son finalizar para empatar o jogo.

A volta do intervalo começou quente e Romero cometeu mais uma lambança. Com braço aberto na área, o zagueiro fez pênalti. Ao 7, Saka cobrou com muita categoria e fez 2 a 1 para o Arsenal. O Tottenham mal deu a saída de bola e já empatou o jogo no lance seguinte. Jorginho errou, perdeu para Maddison e Son apareceu na área para finalizar e empatar o jogo novamente, 2 a 2.

PAQUETÁ VAI BEM, MAS LIVERPOOL VENCE WEST HAM

A partida começou com um milagre do goleiro Alisson. Paquetá levantou a bola na cabeça de Soucek, que cabeceou baixo e no canto, mas Alisson foi buscar. O jogo foi muito equilibrado, com o West Ham explorando contra-ataques. Michail Antonio também levou perigo em cabeceio. Aos 14, a bola sobrou para Salah, que foi claramente derrubado na área. O próprio egipício foi para a cobrança do pênalti, mandou no meio do gol e fez 1 a 0.

Salah quase ampliou em finalização cruzada. Cérebro do time do West Ham, Paquetá deu lançamento para Coufal na ponta direita aos 42 minutos. O lateral cruzou na área para Jarrod Bowen mergulhar de cabeça na bola e empatar o jogo antes do intervalo.

Darwin Nunez por pouco não marcou no último lance do primeiro tempo e no primeiro lance após o intervalo. O uruguaio não abaixou a cabeça e completou lindo cruzamento de McAllister aos 14 para fazer 2 a 1. Para confirmar a vitória na reta final, Van Dijk escorou para Diogo Jota fazer 3 a 1 e decretar a quinta vitória seguida do Liverpool.

BRIGHTON SOBE NA BRIGA PELA LIDERANÇA E CHELSEA TROPEÇA DE NOVO

O Brighton chegou a cinco vitórias em seis jogos e é uma das grandes sensações do campeonato. Neste domingo, a vitória foi sobre o Bournemouth, por 3 a 1, de virada. O Bournemouth está em 17º, primeira posição fora da zona de rebaixamento, com apenas um ponto.

O Brighton falhou na saída de bola e Solanke só bateu com gol aberto de fora da área para fazer 1 a 0. No último lance do primeiro tempo, o time da casa empatou com gol contra de Kerkez. A virada veio logo no primeiro minuto da etapa final. Mitoma puxou jogada, recebeu na área e marcou 2 a 1. Mitoma também fez o terceiro de cabeça, aos 28.

A fase do Chelsea segue piorando a cada rodada. Jogando diante da sua torcida em Londres, o time foi derrotado por 1 a 0 pelo Aston Villa. São apenas cinco pontos em seis rodadas para o Chelsea, 14º colocado. O Villa vive bom início de temporada e sobe para sexto, com 12 pontos.

O Chelsea teve gol anulado no primeiro tempo e ficou no 0 a 0 com o Aston Villa. No reinício do jogo, Malo Gusto foi expulso e o time de Londres ficou com um jogador a menos em campo. Em vantagem numérica, o Aston Villa abriu o placar aos 28 em contra-ataque com Ollie Watkins.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias