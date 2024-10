Arsenal é surpreendido pelo Bournemouth, conhece a primeira derrota e fica em 3º no Inglês

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 19/10/2024 - 15:37 Para compartilhar:

O Arsenal perdeu a oportunidade de pular para a liderança do Campeonato Inglês ao ser surpreendido pelo Bournemouth por 2 a 0, neste sábado, no Vitality Stadium, pela oitava rodada. O clube londrino, que jogou com um a menos desde a etapa inicial fez uma partida apática e acabou sendo castigado.

A derrota, a primeira na competição, deixa o Arsenal em terceiro lugar, com 17 pontos, atrás de Liverpool (18) e Manchester City (17), que ainda não entraram em campo na rodada. O Bournemouth, por sua vez, subiu para a décima colocação, com 11.

Presente na Data Fifa com a seleção brasileira, Gabriel Martinelli iniciou o jogo no banco de reservas, assim como o seu companheiro de equipe, Gabriel Jesus, que esteve fora da lista dos convocados do técnico Dorival Júnior. Dos brasileiros, apenas Gabriel Magalhães foi titular.

O primeiro tempo do Arsenal foi apático. O time londrino não conseguiu envolver o adversário e ainda ficou com um jogador a menos. Aos 29, Saliba fez falta em Evanilson, que puxava o contra-ataque para o Bournemouth, e acabou recebendo o vermelho, com ajuda do VAR. O árbitro, no primeiro momento, havia atribuído ao atleta o cartão amarelo.

Com a superioridade numérica, o Bournemouth cresceu no final e foi perigoso, mas desperdiçou boas oportunidades com Evanílson, Tavarnier e Semenyo. Totalmente na defesa, o Arsenal evitou o pior e levou a igualdade para o intervalo.

No segundo tempo, Martinelli entrou e ficou muito perto de abrir o placar. A resposta do Bournemouth foi mais certeira. Aos 24, em cobrança ensaiada de escanteio, Kluivert ajeitou para Christie, que invadiu a área e mandou no ângulo de Raya.

O gol praticamente definiu o duelo, já que o Arsenal não mostrou em nenhum momento que poderia reagir. Aos 31, Evanilson foi derrubado dentro da área, e o árbitro marcou pênalti. Kluivert bateu com categoria e decretou a ‘zebra’ no Campeonato Inglês.

O Arsenal tentará buscar a reabilitação na competição diante do Liverpool no dia 27 de outubro, às 13h30, no Emirates Stadium. No dia anterior, o Bournemouth visita o Aston Villa, às 11h, no Villa Park.