Arsenal e Sevilla vencem pela Liga Europa

Dois dos favoritos ao título da Liga Europa, o Arsenal e o Sevilla, venceram suas respectivas partidas da segunda rodada.

Além dos sevilhanos, cinco vezes vencedores da competição, os outros dois times espanhóis, Getafe e Espanyol também conquistaram 3 pontos cada um.

O Getafe derrotou o Krasnodar na Rússia (2-1), pelo Grupo C com dois gols do atacante Ángel.

O Espanyol, que havia empatado em sua estreia, conseguiu uma façanha parecida também contra um time russo, o CSKA (2-0) pelo grupo H.

O Arsenal, vice-campeão da última edição e comandado pelo técnico Unai Emery, goleou fora de casa o belga Standard de Liège por 4 a 0. Os gols foram marcados pelo jovem atacante brasileiro Gabriel Martinelli (13 e 16), o meia Joe Willock (22) e o espanhol Dani Ceballos (57).

No estádio Ramón Sánchez Pizjuán, um gol do atacante mexicano Javier ‘Chicharito’ Hernández aos 16 minutos garantiu o triunfo para o Sevilha diante do APOEL do Chipre (1-0) após um passe de Munir.

O time espanhol é líder isolado de seu grupo A com seis pontos.

Na outra partida da chave, o Dudelange de Luxemburgo e o Qarabag, do Azerbaijão, tiveram o duelo interrompido durante alguns minutos pela presença de um drone portando uma bandeira da região separatista do Alto Qarabag. O jogo terminou com a vitória do Qarabag (1-4), que com isso ficou com três pontos, os mesmos do Dudelange. Enquanto isso o APOEL segue sem pontuar.

Em jogo do Grupo D, o PSV Eindhoven venceu fora de casa o Rosenborg da Noruega por 4 a 1 e é líder isolado com 6 pontos, seguido pelo Sporting de Lisboa que derrotou o Linzer ASK, da Áustria. Ambos estão com 3 pontos enquanto que o Rosenborg segue com zero.

Pelo Grupo E, a Lazio venceu o Rennes em casa por 2 a 1 e conseguiu seus primeiros 3 pontos. Os gols foram marcados no segundo tempo pelo sérvio Sergej Milinkovic-Savic (63) e Ciro Immobile (75). O Celtic de Glasgow venceu o Cluj da Romênia por 2 a 0 e lidera a chave, com 4 pontos.

– United e Roma empatam –

Mais cedo Manchester United e Roma não saíram do empate diante do Alkmaar (0-0) e do Wolfsberg (1-1) respectivamente.

Sem poder contar com o meia francês Paul Pogba, machucado, o Manchester United conseguiu apenas um ponto na Holanda.

O time comandado pelo técnico Ole Gunnar Solskjaer mais uma vez teve dificuldades no ataque e deu pouco trabalho ao goleiro Marco Bizot deixando o time inglês ainda sem sua primeira vitória desde março.

O jogo foi disputado em Haia, em um gramado artificial descrito como “um dos piores” por Solskjaer, depois que uma tempestade danificou o campo do Alkmaar em agosto.

“As condições eram duras mas eu acho que fomos muito bem. O resultado nos coloca em uma boa posição,” disse o norueguês.

Também nesta quinta-feira o resultado da Roma diante do modesto Wolfsberg austríaco foi igualmente decepcionante para sua torcida.

Na classificação, o United (com 4 pontos) é segundo e deixou a liderança do grupo L para o Partizan de Belgrado, com os mesmos pontos e a mesma diferença de gols, mas tendo marcado mais gols.

Já a Roma também soma quatro pontos, os mesmos do Wolfsberg no grupo J.

Em outro duelo de destaque do dia na Liga Europa, o holandês Feyenoord derrotou o Porto no grupo G, que está bastante equilibrado: todos seus integrantes estão com três pontos após a vitória do Young Boys suíço sobre Rangers escocês (2-1).

