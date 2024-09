Arsenal e Liverpool goleiam e avançam na Copa da Liga Inglesa

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 25/09/2024 - 19:45 Para compartilhar:

Com um time repleto de garotos da base, o Arsenal goleou o Bolton (3ª divisão) por 5 a 1 nesta quarta-feira (25) e se classificou para as oitavas de final da Copa da Liga Inglesa, assim como o Liverpool, que venceu pelo mesmo placar o West Ham.

O técnico Mikel Arteta deu uma oportunidade a quatro jovens na partida: o goleiro Josh Porter (16 anos), os laterais Josh Nichols (18 anos) e Myles Lewis-Skelly (17 anos) e o meia Ethan Nwaneri (17 anos).

Apesar das alterações na equipe, os ‘Gunners’ não tiveram dificuldades para dominar o Bolton, com dois gols do promissor Nwaneri (37′ e 49) e o primeiro gol de Raheem Sterling (64′) desde que chegou por empréstimo vindo do Chelsea.

No outro jogo disputado nesta quarta-feira, o atual campeão Liverpool venceu também por 5 a 1 o West Ham, graças a um excelente segundo tempo do time de Anfield.

O jogo foi para o intervalo com 1 a 1 no placar, depois que os ‘Hammers’ saíram na frente com um gol contra de Jarell Quansah (21′) e os ‘Reds’ empataram com Diogo Jota.

No segundo tempo, o Liverpool desencantou e marcou mais quatro gols para construir a goleada: de novo com Jota (49′), um de Mohammed Salah (74′) e dois de Cody Gakpo (90′ e 90’+3).

O grande duelo da quarta rodada da Copa da Liga será um Tottenham-Manchester City, enquanto o Chelsea poderá enfrentar o Newcastle, desde que os ‘Magpies’ superem o duelo pendente contra o Wimbledon (4ª divisão), no dia 1º de outubro, adiado devido ao mau tempo.

