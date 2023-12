Arsenal é derrotado pelo Fulham (2-1) e perde chance de assumir liderança provisória

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 31/12/2023 - 14:51 Para compartilhar:

O Arsenal teve um mau final de 2023 ao emendar a segunda derrota consecutiva, desta vez por 2 a 1 em sua visita ao Fulham, neste domingo, pela 20ª rodada da Premier League, em que desperdiçou a oportunidade de se tornar líder provisório.

Com 40 pontos, os ‘Gunners’ caíram do segundo para o quarto lugar nesta rodada, atrás do Aston Villa (2º, 42 pontos) e do Manchester City (3º, 40), que no sábado venceram, respectivamente, o Burnley (19º) e o último colocado Sheffield United (20º).

Se tivesse vencido neste domingo, o Arsenal teria alcançado o topo da tabela. Agora permanece dois pontos atrás do Liverpool (1º, 42º), que na segunda-feira, dia 1º de janeiro, pode se isolar na liderança do campeonato inglês no jogo contra o Newcastle (9º).

Tudo havia começado bem para o Arsenal em Craven Cottage, com o gol de Bukayo Saka logo aos 5 minutos, mas o Fulham conseguiu virar através do mexicanos Raúl Jiménez (29′) e Bobby Reid (59′).

Já com o placar em 2 a 1, a forte chuva complicou o jogo e dificultou a reação do Arsenal.

O Fulham chegou até a ficar mais perto de ampliar, especialmente aos 88 minutos, quando o brasileiro Andreas Pereira mandou uma bola no travessão.

É o segundo derby consecutivo que o Arsenal perde, no espaço de apenas quatro dias, depois de na quinta-feira ter sido derrotado em casa por 2 a 0 pelo West Ham. Já são três jogos seguidos sem vitória para a equipe de Mikel Arteta.

“Outro dia [contra o West Ham] perdemos um jogo que merecíamos vencer. Hoje não estivemos nem perto do nível. Devemos isolar o que aconteceu hoje o mais rápido possível, foi o pior jogo da nossa temporada”, admitiu o treinador espanhol.

O Fulham é décimo terceiro e ocupa o meio da tabela.

– ‘Au revoir, Hugo’ –

No outro duelo deste domingo de despedida de 2023 no futebol inglês, o Tottenham (5º) conseguiu uma vitória em casa por 3 a 1 sobre o Bournemouth (12º), o que lhe permitiu ficar a apenas um ponto da zona da Liga dos Campeões.

O senegalês Pape Matar Sarr (9 minutos), o sul-coreano Son Heung-min (71′) e o brasileiro Richarlison (80′) marcaram pelo Tottenham. Alex Scott (84′) fez o único gol do Bournemouth.

No intervalo, os torcedores dos Spurs prestaram homenagem ao goleiro Hugo Lloris, de 37 anos, que se despedia do clube após onze anos, para jogar no Los Angeles FC, da liga norte-americana, conforme anunciado oficialmente no sábado.

Lloris entrou em campo vestindo um casaco preto e uma gola alta da mesma cor, enquanto era aplaudido pela torcida.

“Aproveitei cada minuto aqui”, disse ele em seu discurso, enquanto um setor da arquibancada exibia painéis com as letras ‘H-U-G-O’.

O goleiro, capitão do bicampeonato mundial da França na Copa da Rússia de 2018, não joga pelo Tottenham desde abril de 2023. Ele não conquistou nenhum título pelo clube londrino, pelo qual disputou a final da Liga dos Campeões da Europa em 2019.

– Lockyer vai consultar cardiologistas –





Também neste domingo, o capitão do Luton Town, Tom Lockyer, explicou nas redes sociais que fará “todo o possível para ajudar” a sua equipe, mas que deverá primeiro consultar cardiologistas para decidir sobre o seu futuro como jogador.

Lockyer, de 29 anos, disparou o alarme quando desmaiou no meio da partida contra o Bournemouth, em 16 de dezembro, devido a uma parada cardíaca.

Ele deixou o hospital cinco dias depois, após ter implantado um desfibrilador que monitora a função cardíaca de pessoas que sofreram anomalias perigosas. Lockyer já havia passado por uma cirurgia para corrigir a fibrilação atrial em maio passado, após desmaiar em Wembley durante uma partida entre Luton e Coventry.

“Devo me reunir com especialistas no próximo ano”, explicou Lockyer, que disse ter como exemplo “o espírito de luta” demonstrado pelos companheiros de Luton nas últimas semanas, em que a equipe venceu Newcastle e Sheffield United.

— Jogos da 20ª rodada do Campeonato Inglês e classificação:

– Sábado:

Luton Town – Chelsea 2 – 3

Manchester City – Sheffield United 2 – 0

Wolverhampton – Everton 3 – 0

Aston Villa – Burnley 3 – 2

Crystal Palace – Brentford 3 – 1

Nottingham – Manchester United 2 – 1





– Domingo:

Fulham – Arsenal 2 – 1

Tottenham – AFC Bournemouth 3 – 1

– Segunda-feira:

(17h00) Liverpool – Newcastle

– Terça-feira:

(16h30) West Ham – Brighton

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Liverpool 42 19 12 6 1 39 16 23

2. Aston Villa 42 20 13 3 4 43 27 16

3. Manchester City 40 19 12 4 3 45 21 24

4. Arsenal 40 20 12 4 4 37 20 17

5. Tottenham 39 20 12 3 5 42 29 13

6. West Ham 33 19 10 3 6 33 30 3

7. Manchester United 31 20 10 1 9 22 27 -5

8. Brighton 30 19 8 6 5 38 33 5

9. Newcastle 29 19 9 2 8 37 25 12

10. Chelsea 28 20 8 4 8 34 31 3

11. Wolverhampton 28 20 8 4 8 30 31 -1

12. AFC Bournemouth 25 19 7 4 8 28 35 -7

13. Fulham 24 20 7 3 10 28 35 -7

14. Crystal Palace 21 20 5 6 9 22 29 -7

15. Nottingham 20 20 5 5 10 24 35 -11

16. Brentford 19 19 5 4 10 26 31 -5

17. Everton 16 20 8 2 10 24 28 -4

18. Luton Town 15 19 4 3 12 23 37 -14

19. Burnley 11 20 3 2 15 20 41 -21

20. Sheffield United 9 20 2 3 15 15 49 -34

