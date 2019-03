Arsenal e Benfica perdem na ida da Liga Europa; Inter de Milão empata

O Arsenal, um dos favoritos ao título, ficou à beira da eliminação nas oitavas de final da Liga Europa ao perder fora de casa para o Rennes por 3 a 1 nesta quinta-feira na partida de ida.

Os londrinos jogaram desde os 41 minutos do primeiro tempo com um homem a menos devido ao segundo cartão amarelo recebido pelo grego Sokratis Papastathopoulos.

Os ‘Gunners’ abriram o placar na Bretanha com um gol do nigeriano Alex Iwobi, mas após a expulsão tudo mudou para a equipe de Unai Emery.

Benjamin Bourigeaud igualou aos 42 e, na segunda etapa, um gol contra do espanhol Nacho Monreal (65) e um marcado na reta final pelo senegalês Ismaila Sarr (88) deixaram o duelo muito favorável ao Rennes.

Esse resultado complicou a vida do Arsenal, que após o gol de Monreal apostou em uma estratégia conservadora, consciente de que a inferioridade numérica dificultava a reação. Pierre-Emerick Aubameyang foi inclusive substituído (78) por Sead Kolasinac, um zagueiro, quando o placar era de 2 a 1.

A equipe francesa havia surpreendido na segunda fase eliminando o Betis com uma vitória por 3 a 1 na Espanha, depois de um empate em 3 a 3 no jogo de ida na França.

O resultado nesta fase é ainda mais positivo e o Rennes vai viajar a Londres com uma boa vantagem no Emirates Stadium.

O Arsenal, quinto na Premier League e fora das posições que classificam à Liga dos Campeões, já havia perdido na ida da fase anterior (1 a 0 no estádio do BATE Borisov) mas conseguiu se classificar com uma vitória em casa por 3 a 0 sobre os bielorrussos.

Em outra partida das oitavas de final desta quinta-feira, o Benfica perdeu para o Dinamo em Zagreb por 1 a 0 e terá que reverter esse placar em Lisboa.

Já a Inter de Milão resistiu e segurou o empate em 0 a 0 com o Eintracht em Frankfurt.

O Villarreal conseguiu um excelente resultado ao vencer por 3 a 1 o Zenit de São Petersburgo na Rússia.

Já o também espanhol Sevilha não passou do empate em 2 a 2 em casa diante do Slavia de Praga. Com isso terá que buscar sua vaga nas quartas em um complicado duelo de volta na República Tcheca na próxima semana.

O Sevilla, que na rodada anterior eliminou a Lazio, é a equipe com mais títulos do torneio (Copa da Uefa/Europa League), com cinco, todos eles conquistados em uma década, entre 2006 e 2016.

hap/dr/aam