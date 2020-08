Arsenal e Aubameyang se aproximam de renovação de contrato Atacante marcou dois gols na semifinal da Copa da Inglaterra, contra o Manchester City, e dois na decisão, contra o Chelsea, para ser o herói dos Gunners

Herói do Arsenal na conquista da Copa Inglaterra, marcando gols na semifinal e na grande decisão, o atacante Pierre Emerick Aubameyang está perto de acertar sua renovação contratual com o clube londrino. A informação é do jornal “Telegraph”.

Com contrato até o fim da próxima temporada, em junho de 2021, a situação do gabonês estava indefinida há alguns meses, mas segundo o portal as partes estão perto anunciar o acordo por duas temporadas a mais, até junho de 2023.

Enquanto não renova, o nome de Auba é especulado em diversos times do futebol europeu, como Barcelona, Manchester City, Manchester United e Paris Saint-Germain.

E MAIS:

Veja também