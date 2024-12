Arsenal da Esperança em SP recebe espetáculo de Natal

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 16/12/2024 - 14:50 Para compartilhar:

SÃO PAULO, 16 DEZ (ANSA) – Nos próximos dias 19, 20 e 21 de dezembro, o Arsenal da Esperança, projeto administrado pelo Serviço Missionário Jovens (Sermig) de Turim localizado na antiga Hospedaria de Imigrantes do Brás, em São Paulo, realizará a 2ª edição do Espetáculo de Natal.

Com colaboração do Instituto Italiano de Cultura de São Paulo, o espetáculo “Josefina: a incrível máquina dos sonhos” é comandado pelo artista Geraldo Lacerdine, que, além da idealização, roteiro e direção teatral, também entrará em cena junto com artistas, voluntários e acolhidos do projeto.

Neste ano, serão três sessões abertas ao público que acontecerão na Tenda do Arsenal, às 20h (horário local). A entrada é 2kg de alimentos não perecíveis.

A trama se desenrola ao longo de uma viagem à borda da simpática e perseverante Josefina, uma Kombi que percorre um longo caminho à Belém, junto ao seu fiel escudeiro Falasartes, em busca de uma estrela capaz de realizar sonhos. O trajeto reserva muitas surpresas e histórias reais de acolhidos do Arsenal.

Entre versos, contos e músicas, os espectadores poderão vivenciar os dilemas de quem sonha com dias melhores, ora rindo, ora se emocionando.

O responsável pela iniciativa é o padre Simone Bernardi, missionário da Fraternidade da Esperança do Sermig e diretor do Arsenal da Esperança, que ressaltou a importância de projetos culturais para evidenciar o acolhimento e as oportunidades que permeiam a vida dos acolhidos.

“Sabemos que não se recupera a dignidade e esperança apenas com alimento e moradia, a cultura e conhecimento traz a eles um olhar muito mais cuidadoso para o futuro, alimentando a esperança de dias melhores”, concluiu.

A montagem da obra conta com artistas circenses, como Lucas Faruk, performance em tecido aéreo; Lucas Lopes, malabarista; e Nuria Della Volpe, bailarina de lira. Além disso, entre os músicos estão Cleber Silveira, acordéon; Paulo Ribeiro, violão; Rafael Mota, percussão acústica e do grupo cultural de folia de reis.

Serviço: “Josefina: a incrível máquina dos sonhos” Data: 19, 20 e 21 de dezembro Horário: 20h Endereço: Arsenal da Esperança (Rua Dr. Almeida Lima, 900 – Mooca/SP) Entrada: 2kg de alimento não perecível (ANSA).