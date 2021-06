Arsenal confirma saída de David Luiz

O Arsenal confirmou nesta quinta-feira a saída do zagueiro David Luiz ao fim do contrato com o clube inglês.

Além do brasileiro também estão deixando os ‘Gunners’ o norueguês Martin Odegaard, o espanhol Dani Ceballos e o australiano Mat Ryan.

Os meias Ceballos e Odegaard retornarão ao Real Madrid após os empréstimos, assim como o goleiro Ryan, que foi cedido pelo Brighton.

David Luiz, de 34 anos, ex-jogador do Paris Saint-Germain e do Chelsea, optou por não aceitar a oferta do Arsenal para um novo contrato e encerrará sua permanência de dois anos no time de Londres.

Em 2020, David Luiz ajudou os Gunners na conquista da Copa da Inglaterra e nesta temporada fez um discurso emocionado aos companheiros antes da última rodada do Campeonato Inglês.

“Se em algum momento eu fiz algo errado com vocês, sinto muito. Sempre foi minha intenção dar o meu melhor”, disse.

