Arsenal, com dois expulsos, perde para o Wolverhampton (2-1) na Premier League

O Arsenal, que após um péssimo início de temporada havia se tornado um dos times em melhor fase no último mês e meio, voltou aos velhos tempos e perdeu nesta terça-feira por 2 a 1 para o Wolverhampton, pela 22ª rodada da Premier League.

O time comandado por Mikel Arteta tem, desta vez, a justificativa de que ficaram com 9 jogadores em campo após as expulsões do goleiro alemão Bernd Leno e do zagueiro brasileiro David Luiz.

Os ‘Gunners’ começaram bem e depois de um primeiro gol marcado por Bukayo Saka anulado pelo VAR por impedimento do jovem atacante (9), o marfinense Nicolas Pépé abriu o placar numa grande jogada individual, com uma bola por entre as pernas do português Ruben Neves, depois de tabelar com Alexandre Lacazette (35).

Os problemas para os londrinos começaram pouco antes do intervalo: David Luiz cometeu falta dentro da área e os ‘Gunners’ não se livraram da dupla punição: expulsão do zagueiro e pênalti, convertido por Ruben Neves fazendo 1 a 1 antes do intervalo.

Assim que começou o segundo tempo, seu compatriota João Moutinho disparou uma bomba para o fundo das redes de Leno (49), que aos 72 minutos foi expulso por tocar a bola com a mão fora da área, o que diminuiu ainda mais as chances de recuperação para o Arsenal.

Após este resultado, o Arsenal permanece no meio da tabela (10º), oito pontos atrás da ‘zona da Champions’, enquanto os ‘Wolves’ sobem para o 13º lugar.

Na outra partida disputada nesta terça-feira, o Sheffield United conseguiu um novo motivo para acreditar na permanência na elite ao vencer o West Brom, adversário direto (19º) por 2 a 1.

O lanterna da Premier League, que só foi vencer seu primeiro jogo no dia 12 de janeiro, somou 9 dos 11 pontos que tem na tabela em menos de um mês e está a 10 pontos da salvação.

— Jogos da 22ª rodada do campeonato inglês e classificação:

– Terça-feira:

Sheffield United – West Bromwich 2 – 1

Wolverhampton – Arsenal 2 – 1

Manchester United – Southampton

Newcastle – Crystal Palace

– Quarta-feira:

(16h00) Fulham – Leicester

Burnley – Manchester City

(17h30) Leeds – Everton

(18h15) Aston Villa – West Ham

Liverpool – Brighton

– Quinta-feira:

(18h00) Tottenham – Chelsea

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Manchester City 44 20 13 5 2 37 13 24

2. Manchester United 41 21 12 5 4 37 27 10

3. Liverpool 40 21 11 7 3 43 24 19

4. Leicester 39 21 12 3 6 37 25 12

5. West Ham 35 21 10 5 6 31 27 4

6. Tottenham 33 20 9 6 5 34 21 13

7. Chelsea 33 21 9 6 6 35 23 12

8. Everton 33 19 10 3 6 29 24 5

9. Aston Villa 32 19 10 2 7 34 21 13

10. Arsenal 31 22 9 4 9 27 22 5

11. Southampton 29 20 8 5 7 27 25 2

12. Leeds 29 20 9 2 9 35 36 -1

13. Wolverhampton 26 22 7 5 10 23 31 -8

14. Crystal Palace 26 21 7 5 9 25 36 -11

15. Newcastle 22 21 6 4 11 21 34 -13

16. Burnley 22 20 6 4 10 13 26 -13

17. Brighton 21 21 4 9 8 23 29 -6

18. Fulham 14 20 2 8 10 17 29 -12

19. West Bromwich 12 22 2 6 14 18 52 -34

20. Sheffield United 11 22 3 2 17 14 35 -21

