Arsenal classificado na Liga Europa, Lazio e Gladbach fora

O Arsenal se classificou com certa dose de emoção à segunda fase da Liga Europa, após a disputa nesta quinta-feira da última rodada da fase de grupos, enquanto a Lazio e o Monchengladbach foram eliminados da competição continental.

Após um início de campanha perfeito (3 vitórias em 3 jogos), o Arsenal sofreu no returno ao somar uma derrota e dois empates, o último nesta quinta na casa do Standard Liège (2-2).

Apesar dos tropeços, o clube londrino, finalista da Liga Europa na temporada passada, conseguiu terminar no primeiro lugar do Grupo F à frente do Eintracht Frankfurt, que avançou de fase apesar da derrota por 3 a 2 para o Vitória de Guimarães.

A Roma, outro nome de peso da competição e semifinalista da Liga dos Campeões há dois anos, também avançou para a próxima fase no sufoco ao empatar em 2 a 2 com o Wolfsberg.

Os romanos terminam a fase de grupos na segunda colocação do Grupo J, atrás do Basaksehir, que derrotou por 2 a 1 e eliminou o Borussia Monchengladbach, atual líder do Campeonato Alemão.

A Lazio, terceira colocado do Campeonato Italiano, não teve a mesma sorte da arquirrival Roma, sendo eliminada após perder por 2 a 0 para o Rennes, lanterninha do Grupo E. Assim, o Celtic escocês e o Cluj belga avançaram na chave.

No Grupo C, o mais indefinido antes da rodada, com três equipes separadas por um ponto, quem acabou levando a melhor foram Basel, que venceu por 2 a 0 o Trabzonspor, e o Getafe, que derrotou por 3 a 0 o Krasnodar.

O sorteio dos confrontos da segunda fase da Ligua Europa acontecerá na próxima segunda-feira (16) em Nyon, na Suíça. Nesta fase, entrarão na competição os oito clubes que ficaram em terceiro lugar de seus respectivos grupos na Liga dos Campeões.

kau/bpa/am

CELTIC PLC