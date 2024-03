Arsenal bate Porto nos pênaltis e vai às quartas da Champions

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 12/03/2024 - 20:35 Para compartilhar:

O Arsenal selou sua classificação para as quartas de final da Liga dos Campeões ao bater o Porto nos pênaltis (4-2) nesta terça-feira (12), depois de vencer no tempo normal por 1 a 0 e manter o placar na prorrogação, devolvendo o resultado do jogo de ida.

O único gol da partida saiu dos pés do belga Leandro Trossard aos 41 minutos do primeiro tempo. Na decisão por pênaltis, o goleiro David Raya brilhou defendendo as cobranças dos brasileiros Wendell e Galeno para interromper uma série de oito eliminações consecutivas dos ‘Gunners’ nas oitavas da Champions.

O único gol do jogo veio aos 41 minutos do primeiro tempo, e foi marcado pelo belga Leandro Trossard.

Mas o líder da Premier League e equipe com mais gols marcados no campeonato inglês, não conseguiu superar o goleiro Diogo Costa durante os 90 minutos da ida e mais os 41 que Trossard precisou para empatar o confronto num Emirates Stadium lotado pela fanática torcida, que exibiu a imagem do técnico Mikel Arteta e a palavra em espanhol ‘Vamos’.

Atento e sólido aos 41 anos, três vezes campeão do torneio e ex-jogador do Real Madrid Pepe foi o destaque da equipe portuguesa, bicampeã europeia, mais habituada do que o Arsenal a estas disputas de mata-mata. O luso-brasileiro comandou uma defesa que não facilitou as coisas para os londrinos.

Até que o norueguês Martin Odegaard viu uma brecha na marcação e deu um bom passe para Trossard mandar para o fundo da rede (41′).

O placar permaneceu inalterado até a disputa de pênaltis, a primeira na Liga dos Campeões desde a final de 2016 entre Real Madrid e Atlético de Madrid.

Raya defendeu as cobranças dos brasileiros Wendell e Galeno, enquanto os jogadores do Arsenal converteram as quatro, para o delírio da torcida em Londres.

A equipe de Arteta espera agora o sorteio de sexta-feira para saber quem será seu adversário nas quartas de final da Liga dos Campeões.

