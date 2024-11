Arsenal arrasa o West Ham em jogo de 7 gols no 1º tempo e assume a vice-liderança do Inglês

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 30/11/2024 - 16:35 Para compartilhar:

West Ham e Arsenal fizeram um confronto eletrizante no estádio Olímpico de Londres, neste sábado, pela 13ª rodada do Campeonato Inglês. Graças a um primeiro tempo avassalador, no qual saíram os sete gols da partida, os visitantes venceram por 5 a 2, assumiram a vice-liderança da competição e continuam a caça ao líder Liverpool.

Em ascensão no Inglês e com apenas uma derrota nos últimos seis compromissos, o Arsenal chegou a 25 pontos e está seis atrás do Liverpool, que neste domingo recebe o Manchester City, às 13h (horário de Brasília), no estádio Anfield. Com uma campanha irregular, o West Ham ocupa apenas a 14ª posição, com 15 pontos.

Mesmo atuando longe de casa, a equipe do técnico Mikel Arteta pressionou desde o início do primeiro tempo e não demorou a abrir o placar. Logo aos 9 minutos, o brasileiro Gabriel Magalhães aproveitou o cruzamento de Saka em cobrança de escanteio e mandou a bola para a rede do goleiro Fabianski.

O tento não reduziu o ímpeto do Arsenal, que controlava o jogo e continuava agredindo os anfitriões no campo de ataque, principalmente pela cadência de Saka. O segundo gol, aos 26 minutos, também passou pelos pés do camisa 7, que tabelou com Odegaard na área e rolou para Trossard empurrar a bola para a meta vazia.

Enquanto Saka brilhava do lado dos visitantes, Lucas Paquetá tinha uma jornada para esquecer. Aos 31 minutos, o brasileiro tentou desarmar Saka na área e cometeu pênalti, convertido por Odegaard no canto esquerdo de Fabianski, aos 33. Dois minutos depois, Paquetá errou um passe no campo de ataque e armou o contragolpe do Arsenal. Trossard lançou Havertz, que invadiu a área, livre, e tocou no canto direito do goleiro para marcar o quarto.

Apesar da elástica desvantagem, o West Ham acordou, reagiu com dois gols em três minutos e voltou para o jogo. Aos 38 minutos, Wan-Bissak recebeu o passe de Soler e finalizou sem chance para David Raya. Dois minutos depois, o ítalo-brasileiro Emerson cobrou falta da entrada da área, a bola resvalou no travessão e pingou atrás da linha: 4 a 2.

Nos acréscimos do primeiro tempo, o Arsenal freou a reação do West Ham com gol de pênalti de Saka, após Gabriel Magalhães ser derrubado na área pelo goleiro Fabianski.

No segundo tempo, o Arsenal tirou o pé do acelerador e passou a administrar a vantagem obtida nos 45 minutos iniciais. As duas equipes se revezavam no campo ofensivo, mas sem levar muito perigo aos goleiros. Bowen e Antonio bem que tentaram reduzir a vantagem dos visitantes, mas erraram o alvo em suas finalizações.

A partida ficou amarrada e, apesar de ter mais a posse de bola na etapa complementar, a equipe do técnico Julen Lopetegui não conseguia encontrar espaços para penetrar na defesa adversária. O Arsenal só voltou a ameaçar o gol de Fabianski aos 39 minutos, em contra-ataque que terminou no chute sem mira de Sterling. Aos 43, o camisa 30 quase fez o sexto em cobrança de falta sofrida por Gabriel Jesus, mas o placar de 5 a 2 ficou de ótimo tamanho para o time de Arteta.

Na próxima rodada, o Arsenal recebe o Manchester United, na quarta-feira, às 17h15 (de Brasília). Já o West Ham busca a recuperação diante do Leicester, fora de casa, às 17h15 de terça-feira.

OUTROS JOGOS

Também neste sábado, o Wolverhampton, dos brasileiros André, João Gomes e Matheus Cunha, perdeu para o Bournemouth por 4 a 2 e voltou à zona de rebaixamento do Inglês. Um dos destaques da vitória dos visitantes foi o também brasileiro Evanilson, que sofreu três pênaltis, todos convertidos por Justin Kluivert. Kerkez também anotou para o Bournemouth, 11º colocado, enquanto Larsen descontou duas vezes para os anfitriões.

O Nottingham Forest, por sua vez, recuperou-se das duas derrotas nas rodadas anteriores com uma vitória por 1 a 0 sobre o ameaçado Ipswich. Chris Wood, em cobrança de pênalti, fez o único gol dos anfitriões, que chegaram a 22 pontos, na sexta posição. O Ipswich soma nove pontos, em 19º.

Também ameaçado pelo rebaixamento, o Crystal Palace arrancou um empate do Newcastle, em casa, nos acréscimos. Muñoz, de cabeça, anotou o gol que tirou os anfitriões, agora em 17º, da zona perigosa. O Newcastle continua no meio da tabela, em décimo, com 19 pontos. Já o Brentford contou com três gols de Schade para virar o placar sobre o Leicester, por 4 a 1, e alcançar o sétimo posto na tabela, com 20 pontos.