Arsenal anuncia contratação do atacante Marquinhos, do São Paulo

O Arsenal anunciou nesta segunda-feira a contratação do atacante brasileiro Marquinhos, do São Paulo.

O jogador, de 19 anos, é o primeiro reforço dos ‘Gunners’ para a próxima temporada e chega ao clube inglês assinando um “contrato de longo prazo”.





Marquinhos, que defendeu a Seleção Brasileira sub-17, marcou quatro gols em 41 jogos pelo São Paulo e fez parte do time que conquistou o Campeonato Paulista do ano passado.

O diretor técnico do Arsenal, o brasileiro Edu Gaspar, declarou no site do clube: “Estamos felizes por ter completado esta negociação com o São Paulo, já que Marquinhos é um jogador que estávamos acompanhando há muito tempo”.

“Aos 19 anos, ainda é muito jovem, então é um jogador para o futuro”, acrescentou.

kca/jc/iga/mcd/cb