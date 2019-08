Arsenal anuncia acerto com zagueiro David Luiz, ex-Chelsea

O Arsenal reforçou sua defesa nesta quinta-feira, último dia da janela do mercado de contratações da Premier League inglesa, com o brasileiro David Luiz, vindo do Chelsea, horas depois da chegada do lateral-esquerdo Kieran Tierney do Celtic, da Escócia.

Os ‘Gunners’ teriam desembolsado oito milhões e meio de euros pelo zagueiro central, que chega para cobrir o buraco deixado pelo ex-capitão Laurent Koscielny que se transferiu para o Bordeaux.

“David tem muita experiência e estou ansioso para trabalhar com ele. É um jogador que conhecemos bem, que vai nos reforçar defensivamente”, comemorou o técnico Unai Emery.

David Luiz, de 32 anos, disputou a Copa do Mundo de 2014, quando a seleção brasileira terminou em quarto lugar jogando em casa.

Ele atuou dois anos no Paris Saint-Germain, e chegou ao Chelsea em 2016. No Arsenal o zagueiro vai vestir a camisa 23.

O Arsenal sofreu 51 gols na última edição da Premier League e não conseguiu se classificar para a Liga dos Campeões pela terceira temporada consecutiva.

