‘Arrume o que fazer’, diz Biden a Trump após críticas à gestão do governo sobre furacões

O presidente americano, Joe Biden, pediu que seu antecessor, Donald Trump, “arrume o que fazer”, após o republicano fazer críticas com alegações falsas sobre os esforços do governo para enfrentar os estragos causados pelos furacões Milton e Helene.

“Você está brincando comigo?”, reagiu Biden, quando perguntado por um repórter, durante um briefing na Casa Branca, se ele tinha falado com Trump para pedir que ele parasse de disseminar desinformação.

Em seguida, Biden olhou diretamente para uma câmera de TV e disse: “Senhor presidente Trump, ex-presidente Trump: arrume o que fazer, cara, ajude essas pessoas”.

Enquanto a Flórida se recuperava das passagens dos furacões Milton e Helene, Trump e seus aliados republicanos espalharam uma série de mentiras sobre a resposta da Casa Branca.

As informações distorcidas apontam particularmente para a Agência Federal de Gerenciamento de Emergências (Fena) e acusações falsas de que governo Biden teria desviado para migrantes recursos destinados aos afetados pelas tempestades.

“Disseram que propriedades estão sendo confiscadas, mas isso não é verdade. Dizem que as pessoas afetadas por essas tempestades receberão 750 dólares [R$ 4mil] em dinheiro e nada mais. Isso não é verdade”, ressaltou Biden durante uma coletiva de imprensa na quarta-feira na Casa Branca.

“Dizem que o dinheiro necessário para essa crise está sendo desviado para os migrantes. Que ridículo. Não é verdade”, acrescentou.

Biden e Kamala têm sido criticados por sua resposta inicial ao furacão Helene. O presidente passou o fim de semana trabalhando de sua casa de praia enquanto a vice-presidente estava na costa oeste do país em um evento de arrecadação de fundos para as eleições.

Nesta quinta-feira, ao deixar o briefing, Biden fez mais uma crítica, dizendo que “o público responsabilizará” mais uma vez Trump, o candidato republicano, nas urnas em novembro.

Biden desistiu de disputar a reeleição e passou o bastão para sua vice-presidente, mas está ciente de que a forma como seu governo lida com os furacões pode impactar as chances de eleição de Kamala.

A democrata também reagiu ao ex-presidente, após ele falar sobre turbinas eólicas em um discurso de campanha, no qual zombou de seus defensores.

“Ontem, me reuni com membros da equipe federal que está trabalhando incansavelmente para fornecer ajuda aos americanos afetados por Helene e Milton”, relatou Kamala Harris no X enquanto fazia campanha em Nevada.

“Enquanto isso, Donald Trump espalhou mentiras e nos deu uma lição sobre o som do vento”, acrescentou.

