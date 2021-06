Arroz/RS: na safra 2020/21, custo de produção por hectare sobe 14,8%

São Paulo, 11/06 – O custo de produção do arroz por hectare no Rio Grande do Sul na safra 2020/21 subiu 14,78% em relação à temporada anterior, segundo o Instituto Rio-Grandense do Arroz (Irga). O custo por hectare ficou em R$ 11.567,74, com média de produtividade de 7.952,50 quilos por hectare. De acordo com o levantamento, o custo médio ponderado para a produção de arroz em casca ficou em R$ 72,73 a saca de 50 quilos.

Quanto a safra 2021/2022, ainda a ser semeada, o diretor comercial do Irga, João Batista Gomes, alerta para um possível aumento do custo. “No próximo plantio deveremos observar aspectos importantes em um cenário de incerteza de preços”, afirmou. Entre os pontos a serem avaliados para minimizar riscos ele citou áreas com maior aptidão para a cultura e disponibilidade hídrica.

