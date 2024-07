Arroz: Camil é a primeira no ranking de indústrias beneficiadores do RS

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 12/07/2024 - 15:46 Para compartilhar:

São Paulo, 12/07 – A Camil Alimentos é a primeira no ranking de arrecadação das indústrias beneficiadoras e de exportação de arroz do Estado do Rio Grande do Sul, segundo o Instituo Rio-grandense do Arroz (Irga) com base em dados de 2023. No ano passado foram beneficiadas 5.722.235 toneladas de arroz no Estado. Depois da Camil, aparecem, na ordem, Josapar – Joaquim Oliveira S/A Participações, Pirahy Alimentos, Arrozeira Pelotas Indústria e Comércio de Cereais, Urbano Agroindustrial, Cooperativa Tritícola Sepeese – Cotrisel, Engenho A.M., Pilecco Nobre Alimentos, Dickow Alimentos e Cooperativa Agroindustrial Cooperja.