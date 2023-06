Arrependido ou quis limpar a imagem? Especialista analisa pedido de desculpas de Neymar após traição

Letícia Senai Letícia Sena - https://istoe.com.br/autor/leticia-sena/ 21/06/2023 - 18:17 Compartilhe

Não se fala em outra coisa nesta quarta-feira (21) a não ser sobre Neymar ter admitido que traiu a namorada e mãe de seu segundo filho, Bruna Biancardi, após a influenciadora Fernanda Campos revelar para colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, que ficou com o craque do PSG na véspera do Dia dos Namorados, na última segunda-feira (12).

+Advogado diz se Neymar pode processar influenciadora que revelou traição

+Acusada de estar com Neymar por interesse, Bruna Biancardi tem família bem-sucedida

“Bru, Faço isso por vocês dois ou duas e por sua família. Justificar o injustificável. Não precisava. Mas eu preciso de você na NOSSA vida. Errei. Errei com vocês. Arrisco dizer que erro todos os dias, dentro e fora dos campos. Só que os meus erros na vida pessoal resolvo em casa, na minha intimidade junto à minha família e meus amigos”, escreveu Neymar em seu perfil no Instagram.

“A mulher que sonhei seguir ao meu lado, mãe do meu filho(a). Atingiu a sua família, que hoje é a minha família. Atingiu a sua intimidade em um momento tão especial que é a maternidade”, finalizou.

A IstoÉ Gente conversou com Higor Gonçalves, jornalista especializado em gestão estratégica de imagem, que fez uma análise sobre o pedido de desculpas de Neymar. Ele realmente está arrependido ou quis limpar a imagem?

“Não chega a ser de conhecimento do público em geral, mas existe uma empresa, chamada NR Sports, que desde 2006 é detentora exclusiva dos direitos de exploração comercial da imagem, do nome e das marcas ligadas ao Neymar. Trata-se de uma empresa especializada em gestão de imagem com atuação exclusiva na carreira do jogador. A NR Sports foi fundada pelos pais do atleta quando ele era apenas uma promessa do futebol. Segundo consta no próprio site da empresa, os familiares do Neymar ‘visualizaram a necessidade de um gerenciamento de imagem profissionalizado, dado o encantamento que o jogador despertava no mundo do futebol e no mercado publicitário.'”

“Mesmo contando com gestão profissional, o curioso é que o Neymar vive envolvido em polêmicas que comprometem a sua imagem, a sua reputação, e, em última análise, a sua própria carreira. Este episódio agora em que ele assumiu a traição e pediu perdão para a noiva é apenas o caso mais recente. A admissão pública do erro, nas mídias sociais, faz parte de uma estratégia de gestão de crise de imagem. Ocorre que, justamente por se tratar de uma personalidade pública, o Neymar deveria saber à essa altura que as falhas não ficam restritas à esfera privada, dos familiares e amigos. Digo à essa altura porque ele vem colecionando escândalos ao longo da carreira”, analisa Higor Gonçalves.

“A habilidade nos gramados exibida pelo atleta acaba sendo ofuscada por controvérsias geradas fora das quatro linhas. O Neymar já se envolveu em polêmicas das mais diversas, nas quais chegou a dar socos em torcedores, ofender pessoas e mostrar comportamento arrogante. Tudo publicamente, sendo captado por câmeras de emissoras de TV e smartphones de indivíduos comuns. A lista de escândalos envolvendo o atleta é grande. Certamente, o maior deles aconteceu em 2019, após a acusação de estupro movida na ocasião pela modelo Najila Trindade. Segundo uma projeção feita pelo Centro Internacional de Estudo do Esporte, naquele momento o jogador perdeu R$277 milhões do seu valor de mercado”.

“Hoje em dia, é frequente alguns atletas ganharem mais com patrocínios, campanhas de marketing e parcerias pagas nas mídias sociais, do que exclusivamente com as suas performances esportivas. Este é o motivo pelo qual, entre outros fatores, eles devem zelar de modo profissional pela imagem que transmitem. Polêmicas, escândalos, controvérsias, tanto na vida pessoal como na profissional, podem não apenas prejudicar a reputação, mas, acima de tudo, afetar negativamente a parte financeira. Ou seja: o bolso. Eis aí algumas boas razões para o Neymar passar a se preservar mais”, completa o jornalista especializado em gestão estratégica de imagem.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias