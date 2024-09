Arrependido, Mário Gomes volta à mansão de onde foi despejado e cobre pichação: ‘Me redimir’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 17/09/2024 - 21:21 Para compartilhar:

O ator Mário Gomes, 71 anos, se arrependeu de ter feito pichação na mansão de onde foi despejado e voltou ao imóvel para pintar a parede onde havia feito grafitagem. Em novo vídeo publicado no Instagram, nesta terça-feira, 17, ele disse que tomou a atitude de pichar durante um momento de indignação, mas que não acredita que a violência vá resolver seus problemas

“Sem vandalismo, sem violência, ela não leva a lugar nenhum. Ontem, num momento de indignação, que é bíblica, é real, eu cometi um gesto excessivo. Estou aqui para me redimir do meu erro, porque errar é humano, e quem nunca errou que atire a primeira pedra. Vou corrigir esse erro”, disse o artista, que pintou a parede onde ele havia ppichado “não vou sair”.

O ator vivia na mansão, localizada no bairro da Joatinga, área nobre da zona oeste do Rio, com a mulher e dois filhos menores desde 2020.

A ação de despejo aconteceu na última segunda-feira, 16, após a casa ter ido a leilão para pagar dívidas trabalhistas de costureiras da antiga confecção que o ator tinha no Paraná. Na ocasião, Mário Gomes compartilhou um vídeo com desabafo sobre a situação que estava passando enquanto usava tinta spray para pichar uma parede na parte interna da casa.

A casa fica de frente para o mar e está avaliada em mais de R$ 20 milhões, mas foi arrematada por R$ 720 mil.

Mário tem quatro filhos e está afastado da TV desde 2018, quando fez uma participação na novela “Tempo de Amar”.

Atualmente, o artista é candidato a vereador no Rio pelo Republicanos. Ele não declarou bens no site da Justiça Federal.

