Arremesso de copo e ofensa racista contra Gabigol: o que foi relatado na súmula do Fla-Flu pela arbitragem Árbitro Alexandre Vargas afirmou não ter sido possível ouvir o "suposto grito com ofensas racistas" contra o atacante Gabriel Barbosa, do Flamengo, durante o clássico de domingo

Com gol no fim de John Arias, o Fluminense venceu o Flamengo por 1 a 0, no Nilton Santos, mas o clássico acabou marcado pelas confusões, em campo, e a denúncia de uma ofensa racista contra o atacante Gabigol – a qual já resultou nos posicionamentos tanto do Rubro-Negro quanto do Tricolor. Confira, abaixo, o que o árbitro Alexandre Vargas Tavares de Jesus relatou na súmula do Fla-Flu.

– Tomei conhecimento após a partida através da mídia, da circulação de um vídeo nas redes sociais, onde torcedor (s) localizado (s) no setor oeste inferior, destinado a torcida visitante (Fluminense), supostamente ofendem com gritos racistas, o atletas Gabriel Barbosa da equipe CR Flamengo. Não foi possível identificar da minha posição dentro do campo o suposto grito com ofensa racista ao atleta – assim escreveu o árbitro na súmula do jogo de domingo,

Além disso, Alexandre Vargas relatou que um copo foi arremessado contra a equipe de arbitragem ao fim do primeiro tempo, quando a mesma descia ao vestiário do Nilton Santos. De acordo com a súmula, o autor do arremesso, Sr. Eduardo Vinícius da Conceição. foi identificado pelo policiamento responsável no Setor Leste Inferior do estádio, destinado à torcida do Flamengo no clássico.

Por outro lado, não foi relatado que outro copo foi arremessado na direção do atacante Vitinho, do Flamengo, após o mesmo ser expulso na segunda etapa e se drigir ao vestiário. Conforme o LANCE! apurou, a polícia não identificou o responsável pelo arremesso vindo do Setor Oeste Inferior, da torcida do Flu.

E MAIS:

E MAIS:

Saiba mais