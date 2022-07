Arrecadação federal sobe 11% no primeiro semestre e bate recorde histórico

Por Bernardo Caram







BRASÍLIA (Reuters) – A arrecadação do governo federal teve alta real de 11% no primeiro semestre deste ano e atingiu patamar recorde da série histórica iniciada em 1995, a 1,090 trilhão de reais, informou a Receita Federal nesta quinta-feira, em período marcado pela normalização da atividade após a pandemia e efeito inflacionário sobre a tributação.

A alta foi fortemente influenciada pelo crescimento da arrecadação do setor de combustíveis, sob o impacto do aumento do preço do petróleo no mercado internacional gerado pela guerra na Ucrânia.

Se considerada apenas a arrecadação administrada pela Receita Federal, que engloba a coleta de impostos de competência da União, houve alta real de 9% no semestre. No período, a arrecadação do setor de combustíveis saltou 192,54%, dando a maior contribuição absoluta (34,807 bilhões de reais) para a alta.

Já as receitas administradas por outros órgãos, que são sensibilizadas sobretudo pelos royalties decorrentes da produção de petróleo, aumentaram 56,73% acima da inflação no período.

Nos seis primeiros meses do ano, os ganhos com royalties somaram 51,012 bilhões de reais, ante 36,282 bilhões de reais no mesmo período de 2021, o que representa uma alta real de 40,6%.

No mês de junho, a arrecadação teve alta real de 17,96% sobre igual mês do ano passado, a 181,040 bilhões de reais, maior patamar para o mês da série histórica corrigida pela inflação, iniciada em 1995.

(Por Bernardo Caram)