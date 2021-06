Arrascaeta testa positivo para a Covid-19 e desfalca o Uruguai nas Eliminatórias da Copa Meia do Flamengo iniciou o isolamento, mas, por enquanto, segue na lista da Celeste para a Copa América. Esta é a segunda vez que o uruguaio se infecta com o coronavírus

Desfalque para o Flamengo e desfalque para o Uruguai: esta é a situação atual de Giorgian de Arrascaeta. Nesta terça-feira, o meia testou positivo para a Covid-19 e foi retirado dos confrontos da Celeste contra Paraguai e Venezuela, ambos pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. Para o seu lugar, Óscar Tabárez chamou o atacante Brian Ocampo, do Nacional-URU.

+ Começou o Brasileirão! Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!



De acordo com a Associação Uruguaia de Futebol (AUF), Arrascaeta se apresentou na última segunda-feira com um teste negativo, mas fez novo teste nesta terça e foi diagnosticado com a doença. Ele vai permanecer em isolamento por 14 dias e, por enquanto, segue na lista do Uruguai para a Copa América.

Arrascaeta foi titular do Flamengo na vitória por 1 a 0 contra o Palmeiras no último domingo, no Maracanã, pela estreia no Brasileirão. Na segunda-feira, viajou a Montevidéu com a namorada e se apresentou normalmente à seleção uruguaia.

+ Libertadores: Flamengo enfrenta o Defensa y Justicia nas oitavas; veja o chaveamento até a final



É a segunda vez que o meia uruguaio contrai a doença. Ele se infectou pela primeira vez no ano passado, antes do surto que afetou o Flamengo, em setembro de 2020.

E MAIS:

E MAIS:

Veja também