Arrascaeta sofre entorse no joelho e desfalca Flamengo contra o Botafogo

O Flamengo sofreu uma baixa de peso para o clássico com o Botafogo, nesta quinta-feira, às 20 horas, no Engenhão, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. O meia uruguaio Arrascaeta sofreu entorse no joelho esquerdo e não foi incluído na lista de relacionados pelo técnico Jorge Jesus.

De acordo com comunicado divulgado pelo Flamengo nas redes sociais, Arrascaeta se contundiu na quarta-feira, em treino no Ninho do Urubu. E já iniciou o tratamento para se recuperar da lesão. Sem o uruguaio, a tendência é que Jesus opte pela escalação de Vitinho diante do Botafogo, com Diego sendo a outra opção para o treinador.

Arrascaeta foi convocado recentemente para defender a seleção uruguaia nas Datas Fifa de novembro. A equipe dirigida por Óscar Tabárez vai encarar o Uruguai, no dia 15, em Budapeste, e a Argentina, no dia 18, em Tel-Aviv.

Como o Flamengo não detalhou a gravidade da lesão, não é possível saber se Arrascaeta terá condições de se apresentar à seleção uruguaia. Mas ele já seria desfalque certo no duelo com o Grêmio, no dia 17, pela 33ª rodada do Brasileirão, assim como só um acordo permitiria o seu aproveitamento no clássico com o Vasco, antecipado da 34ª jornada, no dia 13.

Se não terá Arrascaeta, o Flamengo contará com os retornos do atacante Gabriel, que estava suspenso contra o Corinthians, e do lateral Filipe Luís, que foi poupado no fim de semana, para o clássico com o Botafogo.

Assim, a tendência é que o Flamengo entre em campo com a seguinte formação: Diego Alves; Rafinha, Rodrigo Caio, Pablo Marí e Filipe Luís; Willian Arão, Gerson, Everton Ribeiro e Vitinho; Bruno Henrique e Gabriel.

Líder do Brasileirão com 71 pontos, o Flamengo entrará em campo com a meta de manter a vantagem de oito, que foi reduzida para cinco pelo Palmeiras com a vitória sobre o Vasco, por 2 a 1, na última quarta-feira.