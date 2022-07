Arrascaeta se torna o 4º maior artilheiro estrangeiro da história do Flamengo Uruguaio está perto de marcar seu gol de número 50 pelo Rubro-Negro Carioca

Nem Gabigol, nem Pedro. Quem viveu sua noite de artilheiro nesta quarta-feira foi Arrascaeta. O meia marcou os dois gols do Flamengo na vitória por 2 a 0 sobre o Atlético Mineiro, no Maracanã, revertendo o placar sofrido no Mineirão – 2 a 1 para o Galo – e colocando do time nas quartas de final da Copa do Brasil.

O uruguaio agora é o quarto maior goleador estrangeiro da história do clube. São 49 gols marcados em 170 partidas, mesmo número de bolas na rede do inglês Sydney Pullen, que defendeu a equipe da Gávea em 1915, 1920 e 1921. O ex-jogador, porém, entrou em campo em 131 oportunidades.

Quem segue liderando com folga o ranking é Narciso Doval. O argentino, que atuou com a camisa rubro-negra no fim da década de 60 e início de 70, marcou 94 vezes em mais de 250 atuações com o time. O paraguaio Benítez, artilheiro dos anos 50, aparece em segundo, com 74.

Nesta temporada, Arrascaeta já soma 10 gols em 33 partidas, um a mais do que no ano passado, mas ainda distante de seu recorde pessoal. Em 2019, quando chegou ao Flamengo, o camisa 10 estufou as redes 18 vezes, sua melhor marca até hoje.

MAIORES ARTILHEIROS ESTRANGEIROS DO FLAMENGO

– Números oficias do clube

1º – Doval – argentino – 94 gols em 263 jogos

2º – Jorge Benitez – paraguaio – 74 gols em 114 jogos

3º – Petkovic – 57 gols em 198 jogos

4º – Arrascaeta – uruguaio – 49 gols em 170 jogos

Sydney Pullen – inglês – 49 gols em 131 jogos

