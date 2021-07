Arrascaeta, Isla e Piris da Motta se reapresentam no Ninho e reforçam o Flamengo no Brasileiro Jogadores encerraram a participação na Copa América e ficam à disposição de Rogério Ceni para a partida contra o Atlético-MG, na quarta-feira

A reapresentação do Flamengo nesta segunda-feira foi marcada pela presença de um trio de ‘reforços’. Após encerrarem a participação na Copa América, Arrascaeta, Isla e Piris da Motta se apresentaram ao Ninho do Urubu e devem ficar à disposição de Rogério Ceni para a partida contra o Atlético-MG, na quarta-feira, pelo Brasileirão.

Os jogadores que foram titulares na derrota para o Fluminense, no domingo, fizeram trabalho regenerativo na parte interna do CT. O restante do elenco, incluindo o trio de estrangeiros, foi a campo e participou de atividade com o treinador rubro-negro. Os atletas serão avaliados e, se tiverem condições de jogo, viajarão para Belo Horizonte nesta terça-feira.

Um dos principais nomes da equipe, Arrascaeta volta com a expectativa de melhorar o desempenho do time, que vem oscilando no início da competição. Titular até o começo da Copa América, Isla terá que disputar a posição com o jovem Matheuzinho, que aproveitou as chances no período. Piris, por sua vez, volta ao Flamengo após empréstimo ao futebol turco e inicia seu trabalho sob o comando de Ceni.

Para o confronto contra o Atlético-MG, o treinador não poderá contar com Vitinho, suspenso, e Diego Ribas, que se recupera de lesão. Além deles, Gabigol e Everton Ribeiro só retornam após o fim da participação do Brasil na Copa América e são desfalques certos. Se a Seleção vencer o Peru nesta segunda, disputa o título no sábado. Se perder, disputa o terceiro lugar na sexta, dia 9.

Com dois jogos atrasados, o Flamengo é o décimo colocado do Campeonato Brasileiro com 12 pontos. Em busca de recuperação na tabela, o Rubro-Negro enfrenta o Atlético-MG nesta quarta-feira, às 19h (de Brasília), no Mineirão, pela décima rodada da competição.

