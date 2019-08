Arrascaeta festeja golaço e ganha elogios dos companheiros do Flamengo

A torcida do Flamengo, que compareceu em peso na Arena Castelão, já estava satisfeita ao final da partida com o resultado positivo sobre o Ceará que deixava o time carioca na liderança do Campeonato Brasileiro e fazia a festa. O melhor do jogo, porém, aconteceu somente aos 51 minutos da etapa final.

Rafinha chegou a linha de fundo, levantou a cabeça e cruzou na entrada da área. O uruguaio Arrascaeta deu dois passos para trás e emendou uma linda bicicleta fechando com chave de ouro a vitória flamenguista. Lance que fez a torcida se levantar e bater palmas.

“Sempre durante os treinamentos, eu falo para o Rafinha cruzar no segundo pau. Como essa bola veio muito alta e eu estava sozinho, tentei fazer aquele lance. Graças a Deus, deu certo e foi gol”, comemorou o meia, a maior contratação da história do futebol brasileiro. O rubro-negro desembolsou R$ 63,7 milhões para tirar Arrascaeta do Cruzeiro no início do ano.

O lateral-direito Rafinha também explicou o gol do companheiro. “Procuro sempre facilitar o máximo para os atacantes, mas a conclusão e a jogada do Arrascaeta foi fenomenal. O passe foi bom, mas a conclusão foi melhor ainda. A vitória foi o mais importante porque nos dá a liderança e a confiança para seguir trabalhando”, comentou o defensor.

O zagueiro Pablo Marí marcou seu primeiro gol com a camisa do clube e também foi uma bela jogada. O feito saiu de uma jogada bem trabalhada. Renê cobrou lateral na área, Rodrigo Caio cabeceou para a área, Berrío ajeitou e o zagueiro mandou de primeira no ângulo.

O espanhol vibrou com o gol. “Estou feliz pelo primeiro gol. Jogo estava muito complicado, então, conseguimos um bom resultado parcial. É uma boa vantagem, mas o jogo ainda não terminou.”

Com a vitória, o Flamengo soma 33 pontos, mesmo número do Santos. A equipe carioca leva vantagem no saldo de gols – 16 contra 11. Agora muda a chave e encara no meio da semana o Internacional, pelas quartas de final da Copa Libertadores. A partida será no estádio Beira-Rio. A equipe carioca venceu o primeiro jogo por 2 a 0 e pode perder até por um gol de diferença.