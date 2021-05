Arrascaeta está na pré-lista do Uruguai para a Copa América Camisa 14, confirmada a convocação desfalcará o Flamengo entre junho e julho

Presença frequente nas listas de Óscar Tabárez, técnico da Celeste, Giorgian De Arrascaeta está entre os 50 nomes da pré-lista enviada pelo Uruguai para a Conmebol a respeito da Copa América, que será realizada entre 10 de junho e 13 de julho, na Argentina. O meia, portanto, deve desfalcar o Flamengo neste período. Confira as datas e os grupos do torneio de seleções clicando aqui!

Antes da Copa América, Arrascaeta está convocado pelo Uruguai para os jogos contra o Paraguai, no dia 3 de junho, e Venezuela, no dia 8, pelas Eliminatórias Sul-Americanas. No Brasileirão, o Flamengo visita o Grêmio no dia 5 de junho.

E MAIS:

E MAIS:

Veja também